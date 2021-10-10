Stefan Kuntz: 'Sabır ve zaman gerekiyor'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Çift forvet oynayıp oynamayacağı ve stoperdeki tercihi sorulan Kuntz, "Çok fazla detaya girmek istemiyorum taktik ve formasyonla alakalı. Ozan Kabak'ın da cezası bitti, Çağlar gibi. Takıma ilk 11'i sabah söyleyeceğim, forvet sorusunu da yanıtlayamıyorum" yanıtını verdi.



Henüz kendi felsefesini oturtmak için gereken zamanı bulamadığını belirten Alman hoca, "Topu alır almaz kaptırmak, bizim istediğimiz bir şey değildi, stratejinin parçası değildi. Defanstan ve orta sahadan oyun kurarken dönem dönem iyi şeyler yaptık. Taktik anlamında yaptığımız şeyleri hızlıca oturtabildik. Pazar günü toplandık, ilk küçük antrenmanı Salı günü yaptık, Çarşamba ve Perşembe günü bir antrenman daha yaparken gerçek anlamda 3 antrenman yaptık. Futbolun bir gerçeği var, uygun bulduğumuz felsefenin oturması için sabır ve zaman gerekiyor." dedi.



Maçı kazanmaları gerektiğini söyleyen teknik adam, "Hedefimizin galibiyet olduğunu söyleyebiliriz, ihtiyacımız olduğunu da söyleyebiliriz ancak kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması mümkün değil. Önce bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz, fark atmamız gerekiyor diye konuşursam, Letonya'ya saygısızlık etmiş olurum. Önce sonucu görelim, sonra bunu konuşalım." diye konuştu.



Letonya'nın güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmesi istenen Kuntz, "Analiz ettik, Hollanda maçını izledik, burada iyi bir performans sergilediklerini düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.





