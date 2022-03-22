Stefan Kuntz: 'Ronaldo her şeyi yapacaktır'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Spor'a açıklamalar yaptı.



"CESUR BİR TAKIM GÖRECEKSİNİZ"



"Manchester City - Manchester United maçını izleyerek, Portekiz Milli Takımı'nı izlemiş olabiliyorsunuz" diyen Kuntz, "Ya planınızı Portekiz'e göre yapabilirsiniz. Ya da kendi gücünüzle rakip analizini birleştirebilirsiniz. Biz tamamen ikinci seçeneği yapıyoruz. Tabii ki onları rahatsız edip, kendi karakterimizi yansıtacağız. Bizim için iyi bir deneyim olacak. Cesur bir takım göreceksiniz" ifadelerini kullandı.



Portekizli futbolcular için gelen soruya cevap veren 59 yaşındaki teknik adam, "Büyük isimlerle ilgilenmiyorum, çünkü hepsi yıldız oyuncular. Milli Takım Teknik Direktörü olarak yıldız adayı olarak gördüğüm isimler var. Bunlar bize taktiksel esneklik sağlıyorlar. Ama birkaçı sakat." diye konuştu.



"RONALDO HER ŞEYİ YAPACAKTIR"



Portekizli Cristiano Ronaldo'ya değinen Alman teknik adam, "Ronaldo ve Messi büyük oyuncular, saygı duyuyorum. Eğer Ronaldo'nun kariyeri bitecekse herkes ondan büyük bir final bekler. Bu da Dünya Kupası, Ronaldo bunun için her şeyi yapacaktır. Ama aynı zamanda baskı yaratacaktır. Biz onların motivasyonlarıyla çok ilgilenmiyoruz, planlarımız var. Bu maçı onlar için zorlaştıracağız." ifadelerini kullandı.





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