Stefan Kuntz: 'Portekiz, İtalya olmasın!'

"MUTLU OLMALIYIZ!"

"ÖNCE BİR KURAYI GÖRELİM"

"TAYLAN VE MERT MÜLDÜR"

"TAKIM RUHU GELİŞİYOR"

"HAKAN'A GURUR DUYDUĞUMU SÖYLEDİM"

"HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET"

"2 MAÇ 6 PUAN DEMİŞ VE BAŞARMIŞ BİRİYİM"

"GEÇEN SÜREDE BASKIYA ALIŞTIM"

"ODAKLAR ARTIK DERBİYE DÖNER"

"PORTEKİZ VE İTALYA OLMASIN"

A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, 2-1 kazandığımız Karadağ maçının ardından açıklamalarda bulundu.İşte Kuntz'un sözleri;"Maçlarımız öncesinde her iki maçta da 6 puan almalıyız dedik. Rakiplerimiz kapıyı açarsa biz de o kapıdan geçmeliyiz dedik. Biz bunu başardık. Şu anda mutlu olmalıyız. Takım çok iyi geçti. Onlar çok mutlu. Türk halkı mutlu. Mart ayındaki büyük ve harika maçlara hazırlanacağız artık.""Öncelikle bir kurayı görelim. Dünya Kupası'nda da güçlü ekipler olacak zaten. Bu yüzden önce onları saf dışı bırakmak lazım. Biz o maçta da en iyi mücadeleyi vereceğiz."Ben sadece 2 oyuncumla ilgili yorum yapmak istemem. Başka oyuncularım da vardı bahsedilmeye değer. Taylan'ı oyuna almak isterdim. Çok iyi çalışmıştı. Mert için üzgünüm. Kart cezası olmasaydı bugün sahada olacaktı.Takım ruhu büyüyor, gelişiyor. Buna ihtiyacımız var. İlk kez milli olan oyuncular vardı, ilk kez 11'de oynayanlar vardı.Hakan'a 'Seninle gurur duyuyorum. Çok iyi bir liderlik yaptın' dedim."Bu maçta aslında iyi bir başlangıç yapamadık. Rakibin agresif oyununa tam reaksiyon veremedik. Devre arasında bunu oyuncularıma söyledim. İkinci yarı durumu düzeltip galibiyetle ayrıldık. Biraz da şaşırdım takımımın ilk yarı performansına. Bu sonuç hak edilmiş bir galibiyet.""Hollanda maçının sonucu nedeniyle kesinlikle üzgün değildim. Belki de daha sık görüşmeliyiz medyayla. Ne zaman üzgün, ne zaman mutlu olduğumu daha rahat anlarsınız.2 maçta 6 puan demiş ve bunu başarmış bir hocayım, bu duyguları yaşadım. Bunları söylemek isterim.""Letonya maçında mutluluktan ağlamak değildi var olan bir baskının salıverilmesiydi. Geçen sürede buna alıştım. Bu maçtan sonra mutlu oldum sadece, gözyaşı yoktu.""Bugün hemen İstanbul'a geri dönüyoruz, belki uçakta bir şeyler olabilir bilemiyorum. Yurt dışında oynayanlar hemen kulüplere gidecek. Hafta sonu Türkiye'de önemli bir derbi var; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Odaklar oraya dönecektir.""Büyükannem 'Etki edemeyeceğin şeyler hakkında fazla düşünmemek lazım' derdi. Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır. Kural gereği ilk maç deplasmanda olacak. Bu nedenle Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim."