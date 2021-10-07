Stefan Kuntz: 'Oyuncularıma birkaç şey hatırlattım'

A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Norveç ile oynayacağımız maç öncesinde konuştu.



Oyuncularla sahada olmanın farklı olacağını kaydeden Alman hoca, "Son maçların analizleri yapıldı, Galatasaray, Trabzonspor, Lille gibi takımların maçlarını gidip izledim, birçok doneyi gözledim. Hiçbiri, oyuncularımla sahada olup, nasıl performans gösterdiklerini görmekten iyi olamaz. Bunları yaptım." dedi.



Oyuncularla görüştüğünü belirten Kuntz, "Evlilikte de ortak bir amaç uğruna bir araya gelmişsinizdir ve mutlusunuzdur. Oyuncularımla da konuşmalar yaptım, karar zamanı olduğunu hatırlattım. Belki ilk başta süre alamayacak oyuncular olduğunu, bu kararlara saygı duyulması gerektiğini söyledim. Hiç kimsenin kendisini kötü hissetmemesi gerektiğinden, herkesin takımın parçası olduğundan bahsettim." diye konuştu.



Norveç'in eksikleri ile ilgili görüşleri sorulan Stefan Kuntz, "Sakatımız yok ama 3 cezalımız var. Çağlar, Ozan Kabak ve Orkun yok. Norveç'teki eksikler avantaj değil. Bu oyuncular olmayabilir ama yerlerine oynayacak isimler kendilerini göstermek isteyecek, şevkle oynayacak, bu tehlikeli bir durum. Haaland, Sörloth, King gibi oyuncuların uzun vadede yerine geçemeyecekler olsa da kısa vadede iş yapabilirler" ifadelerini kullandı.



Kuntz'un basın toplantısındaki sözleri ise şu şekilde;



"TAKIM OLABİLİYOR MUYUZ, GÖRECEĞİZ"



"Yeni bir sayfa açmak, insanların ne yapabileceğini tekrar göstermek için bir fırsattır. Bu kısa sürede oyuncuları güçlendirmek, daha öz güvenli sahaya çıkabilmeleri için bir takım değişiklikler yaptık. İlk stres testimiz geldi. Kim sahaya çıkacak, kim kaleye geçecek, kim yedek oturacak, bu testte takım olmayı başarabiliyor muyuz, bunu anlayacağız. Yedek oyuncu, sahadaki oyuncudan yüzde 1 bile değersiz değildir benim için. Oyuncular yedek kulübesinde otururken de arkadaşlarını destekleyerek ilerlemiyorsa, hedefe ulaşmak zor olur. Bütün takıma ihtiyacımız var."



"BAŞARI İÇİN ÇALIŞACAĞIM!"



"Belli bir gerilim olabilir ama bu yaşayacağınız bir sevincin göstergesi. Son saatlere yaklaştığınızda bir tünele girmiş gibi hissediyorsunuz. Bir antrenör olarak alışıksınız ama ilave olarak yeni bir ülkenin milli takımı için çizgide olacağım, başarı elde etmeye çalışacağım. Bu da son derece olumlu bir heyecan yaratıyor. En nihayetinde yapmam gereken işime konsantre olmak."



"MEMLEKETTEN BAZI AİLE ÜYELERİM GELECEK"



"Memleketten elbette bazı aile üyelerim gelecek, özellikle çalışmak zorunda olmayanlar. Diğerleri de Türk arkadaşlarını ziyarete gidip maçı orada izleyeceklerini söylediler."



"BİR DENGE OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIM"



"Oyuncuların son maçlarını izledim, yaşlı ve genç oyuncular arasında bir denge oluşturmaya çalıştım. Bu iki kuşak arasında denge yaratmak başarıyı getirecektir. Bir tarafta deneyim, bir tarafta korkusuzluk var. Bu kombinasyonu bir araya getirdik, nasıl bir futbol oynamak istediğimizi düşünerek bir kadro oluşturdum. Bu ilk kadro, bundan sonra milli takıma katılacağın garanti değil. Şu anda kadroda olmayıp gelecekte takıma dahil olacaklar olabilir."



"HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"



Eleştirilere hazır olup olmadığı sorulan Alman teknik adam, "Bir şeylerin olumsuz olacağı konusunda büyük bir kaygım yok. Yeni bir başlangıç fırsattır, sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Norveç maçından sonra da hiçbir şey bitmiş değil. Bu küçük şansa da sarılmalıyız" dedi.



SİNAN BOLAT TERCİHİNİN SEBEBİ



Kalecilerle ilgili fikrine de değinen Stefan Kuntz, "Kaleci konusunun büyük bir mesele olduğunu biliyorum. O yüzden Sinan Bolat'ı aldım, iki genç, bir deneyimli kaleci kurmaya çalıştım. Kaleci antrenörleri izlenimlerini paylaştı, nihai olarak kimin oynayacağına karar vereceğiz." diye konuştu.



"HAMİT ALTINTOP İLE KONUŞACAĞIZ"



Şu anda Türk futbolunu değerlendirecek konumda görmüyorum kendimi. Bu 4 maçtan sonra Hamit Altıntop ile oturup bu konuda konuşacağız. Meslektaşlarımla görüşeceğim ve önümüze bakacağız.



