2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, rakiplerimiz ve Almanya'da gerçekleşecek EURO 2024 hakkında açıklamalar yaptı.



"HAYALİM ALMANYA'YA GİDEBİLMEK"



Stefan Kuntz, "Benim ilk hayalim Türkiye Milli Takımı'nda görev yapabilmekti. İkinci hayalim ise Almanya'ya turnuvaya gidebilmek. Umarım bu hayalim de gerçekleşir" ifadesini kullandı.



"İSTİKRARLI ÇALIŞIYORUZ"



Ay-yıldızlılarımızın teknik patronu, "6 ay içinde resmi maçları oynamaya başlayacağız. Genç bir takımımız var. İstikrarlı bir şekilde üzerine çalışmamız gerekiyor. Son maçlardan derslerimizi çıkardık. Buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.





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