Stefan Kuntz: 'İyi oynayacağız, eminim!'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kritik Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte Kuntz'un sözleri:



"Ben de sonuçları merakla bekliyorum. Ancak son günlerde takımla yaptığımız çalışmalar sonucunda iyi bir maç çıkaracağımıza ikna olmuş durumdayım.



İlk maçtan değişikliklerimiz Barış ve Orkun oldu. Berat ve Abdülkadir'i değerlendirdik. Abdülkadir'in ilk kez 11 başlıyor olması güzel. Berat'ın fizik görünüşüyle orta sahaya katkı vermesini bekliyorum. Abdülkadir'in de enerjisini bekliyorum."





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