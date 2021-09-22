Stefan Kuntz, ilk milli görevinde!

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, ilk görevine çıktı ve Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in maçını izlemek üzere Fransa'ya gitti.
Lille'in Reims karşısında 2-1 kazandığı maçta Burak Yılmaz 2 asist yaptı. Yusuf Yazıcı son 15 dakika oyna girerken, Zeki Çelik 90 dakika görev aldı.
Stefan Kuntz, sosyal medya paylaşımında ise "Lille'in, Reims'i 2-1 yendiği maçta Milli futbolcumuz Burak Yılmaz maçı 2 asistle tamamladı." ifadelerini kullandı.
Lille'in Reims karşısında 2-1 kazandığı maçta Burak Yılmaz 2 asist yaptı. Yusuf Yazıcı son 15 dakika oyna girerken, Zeki Çelik 90 dakika görev aldı.
Stefan Kuntz, sosyal medya paylaşımında ise "Lille'in, Reims'i 2-1 yendiği maçta Milli futbolcumuz Burak Yılmaz maçı 2 asistle tamamladı." ifadelerini kullandı.
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