Stefan Kuntz, ilk milli görevinde!

Stefan Kuntz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilir getirilmez Lille'in Reims'i mağlup ettiği maçta forma giyen 3 milli yıldızı izlemeye gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Stefan Kuntz, ilk milli görevinde!
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22 Eylül 2021 23:25
A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, ilk görevine çıktı ve Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in maçını izlemek üzere Fransa'ya gitti.

Lille'in Reims karşısında 2-1 kazandığı maçta Burak Yılmaz 2 asist yaptı. Yusuf Yazıcı son 15 dakika oyna girerken, Zeki Çelik 90 dakika görev aldı.

Stefan Kuntz, sosyal medya paylaşımında ise "Lille'in, Reims'i 2-1 yendiği maçta Milli futbolcumuz Burak Yılmaz maçı 2 asistle tamamladı." ifadelerini kullandı.

 
 
 
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Stefan Kuntz (@stefkuntz11)'in paylaştığı bir gönderi


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