Stefan Kuntz: 'İkramları değerlendireceğiz'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç ile 1-1 berabere kaldığımız maçın sonrasında konuştu.



İyi başladıklarını ancak kontrolü kaybettiklerini söyleyen Kuntz, "Planlarımızdan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi ön alan presi ve rakibin hata yapmasını bekleyip gol atmak. Bu taktiğimiz tuttu. Golü bulduk. Golden sonra ise Norveç kontrolü eline aldı. Hızlı paslar yaptılar, iyi dizilimde oldular sahada. Onların taktiğine hızlı reaksiyon gösteremedik. Hemen cevap verecek çareyi bulamadık." dedi.



2. yarının başlangıcına sevindiğini belirten Alman teknik adam, "Sevindiğim bir konu var. Onu belirtmek isterim. İkinci yarıya başlarken oyuncularla alakalı ufak dokunuşlar yaptık. O dokunuşların ardından tekrar oyunun kontrolünü aldık." diye konuştu.



"ONLARINKİ ÇALIŞILMIŞ STRATEJİYDİ"



Duran toptan yenen golü anlatan antrenör, "Kornerleri, duran topları iyi savunduk ama gol olan pozisyonda da birebir hata yaptık. O bölgeye geç intikal ettik. Bu da gole sebebiyet verdik. Belli pozisyonlarda şans da var ama onlarınki çalışılmış bir stratejiydi." ifadelerini kullandı.



Kalan tüm maçları kazanacaklarını söyleyen Alman hoca, "Maçtan önce takıma 'Var gücünüzle oynayın, tüm kalbinizi verin' dedim. Oyuncular da bunu yaptı, başardı. Bu anlamda memnunum. Bu güzel seyircimize galibiyet armağan isterdik ama olmadı. En azından iddiamız devam ediyor. Böyle de bir gerçek var. Bundan sonra 9 puanı da almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramda bulunacak takımlar olursa bunu değerlendireceğiz. Kaçırmayacağız." dedi.



BASIN TOPLANTISI: "HAYAL KIRIKLIĞI"



"Hayal kırıklığımız var biraz. Elbette zaferle ayrılmak isterdik. Umut filizimiz daha da büyüsün isterdik. Hala küçük halde. Maç öncesi oyuncularıma, 'Gerek bedenen, gerek ruhen her şeyi ortaya koyarlarsa beni memnun edersiniz' dedim. Bunu da başardılar." mesajını verdi.



"Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Planlarımız tuttu. Ufak hatalarıyla golü bulduk. Sonrasında oyun kontrolünü kaybettik, çünkü Norveç çok iyi paslaşmalar yaptı. Saha dizilimleri de bize zorluk çıkardı. Devre arasında bazı ufak değişiklikler yaptık. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. Ardından birkaç gol fırsatı yakaladık. Tabii ki bu takım içerisinde hala bir güven eksikliği, özgüven zafiyeti var. Bedenen maç içerisinde gücümüz tükendiğinde Norveç birkaç şans buldu. Genel itibarıyla adil bir beraberlik oldu. Bununla yetinmek durumundayız."



"DURAN TOP SAVUNMASINI GELİŞTİRMELİYİZ"



Kornerleri ve taç atışlarını çalışmıştık biz. İlk 3-4 korneri iyi savunduk. Gole sebep olan kornerde yeterince hızlı dışarıya kayıp orta yapılmasını engelleyemedik. Bu noktada biraz daha iyileşme potansiyelimiz var. Bana soracak olursanız, karşı tarafın yaptığı bir orta kaybedilen bir top anlamına da geliyor. Tabii ki duran top savunmasını peyderpey geliştirmeyi de düşünüyoruz.



Teknik direktörün etkisine dair cevabı en çok oyunculardan alırsınız. Ben burada olduğum 3 gün boyunca elimden geleni yaptım. Yeni bir sistem var. Kanatlardan geldik, çapraz uzun toplar attık. Oyunun son 3'te 1'lik kısmında gol fırsatları yaratma konusunda potansiyelimiz var.



"3 MAÇTA 9 PUANI ALMALIYIZ"



Şu an önemli olan 3 maçta 9 puan almalıyız. Eleme turlarından geçmemiz için kapı bir kez daha aralanırsa geçmeye hazır olmalıyız. Yarı yarıya taraftarla başlamak güzel oldu. Hıncahınç dolu bir stadyum gibi desteklediler. Bir teknik direktör olarak en büyük hayaliniz de böyle bir destekle oynamaktır. Yapmak istediğimiz şey tecrübeli ile gençler arasında bir karışım yapmaktı. 3 maçımız var, 9 puan toplamamız gerekiyor. Bu maçlara hazır olmaktan başka şansımız yok.



Berat da ilk maçını iyi oynadı. Berkan da öyleydi. Caner'i de tekrar oyuna sürdük. Hem gençleri, hem deneyimlileri birlikte oynatmalıyım ki dengeyi önümüzdeki 3 maçta ona göre oluşturmalıyım.



ALTAY - UĞURCAN; "KOLAYA KAÇMADIM"



Fenerbahçe'nin kalecisini aldım deseydim belki herkes memnun olurdu ama kalecimiz de bu şansı hak ediyordu. Kolaya kaçmadım.



Norveç takımının organizasyonu sebep oldu gole. Alan paylaşımında çok başarılıydılar. Bunun üzerinden hücum ettiler. İlk golü biz attık ama devre arasından önce oyunun kontrolünü aldılar. Korner atışlarında ise yeterince hızlı bir şekilde pres yapmadık. Genel itibarıyla sadece kornerleri değil defansımızı beğendim genel olarak. Ekibimin özgüveni en yüksek seviyede değil ama çıkardıkları işten memnunum. Gördüğümüz kadarıyla ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Şimdi antrenmanlarda geliştirecek alanlarımız var.



"4 MAÇIN SONRASINDA KONUŞALIM"



4 maçın ardından konuşalım. 4 gündür bu takımla çalışıyorum. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Önümüzdeki dönemde maçları izleyeceğim. Türkiye için daha fazla oyuncu bulmaya çalışacağım ki en iyi kadroyu kurabileyim.



Milli takımla henüz çok kısıtlı çalışma şansım oldu. Şu an bir maç yaptık, pazartesi tekrar antrenman yapamayacağız. Toparlanmaları gerekiyor. Benden daha çok milli takımı izlemişsinizdir. Çapraz uzun toplar yaptık. Kanatlardan bindirdik. Orta sahada çok net paslar atamadık. Bunlar çeşitli mevkilerle alakalı. Bu pasları tam ayağa katma konusunda özgüvenin de bir payı vardır. Umut filizimizin daha hızlı büyümesini isterim ama biraz vakit alacak.



"TAÇLAR KONUSUNDA PLANLARINI BOZDUK"



Bu korner setini kullandıklarında ne yapacaklarının farkındaydık. Farklı argümanlarım var ama şu an geçerli olmayacaktır, çünkü 1-1 berabere kaldık. Taçlar konusunda da planları vardı ama bunları bozduk. Kornerlerde de genel olarak iyiydik ama pasla kullanıp gol buldukları kornere kadar. Orada biraz geç kaldık.



Norveç'in taktiği konusunda şaşırmadım. 4-4-2 yerine 4-3-3 oynamalarına karşı hızlı bir gol bulduk. Sonra maçın kontrolünü elden kaybettik. Norveç taktiksel olarak iyi oynadık. Devre arasından sonra yeniden kontrolü ele aldık. Takımıma şunu göstermek istiyorum hep; takımın taktiği sizin odak noktanız değil. Biz kendi Türk stilimizi, Türk üslubumuzu bulacağız ve bu başarı yolunda en önemli silahımız olacak.



"NORVEÇ'İN ALTYAPI EĞİTİMİNİ BİLİYORUM"



Norveç'in altyapı eğitimini biliyorum. Hızlı paslar, sağ sol ayakla paslar... Bunları yakından tanıyorum. 21 yaş altı takımını çalıştıran Norveçli meslektaşımı takip ediyordum. Onların hepsi şimdi milli takıma yükseldiler.



Genel itibarıyla bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda tecrübeli oyuncuların bazıları olmayacaktır ama genel karar noktamız kimin iyi olup olmadığı.