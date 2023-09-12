Stefan Kuntz için istifa tezahüratları! Milli Takım'a tepki!

A Mili Takımın Japonya ile karşı karşıya geldiği maçta Türk seyircilerden tepki geldi.



Belçika'da oynanan maç sırasında stada gelen bir grup Türk seyirci "İstifa Kuntz" tezahüratları yaptı.



Alman teknik adam Ermenistan beraberliğinin ardından da ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Kuntz, Japonya karşılaşmasında da tepki gördü.



TFF İÇİN DE İSTİFA TEZAHÜRATI



Öte yandan milli takımın Japonya karşısında 2-0 geriye düşmesiyle birlikte TFF için de istifa tezahüratları yapıldı.



FUTBOLCULARA DA TEPKİ!



Japonya'nın maçta 3-0 öne geçmesinin ardından Belçika'daki Türk taraftarlar, A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto ediyor.



