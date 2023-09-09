Stefan Kuntz için flaş iddia

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz için flaş iddia
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09 Eylül 2023 12:02
Son güncelleme 09 Eylül 2023 13:41
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

YOLLAR AYRILIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; TFF, Ermenistan maçının ardından yoğun bir şekilde eleştirilen Stefan Kuntz ile yolları ayırma kararı aldı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ VEDA AÇIKLANABİLİR

12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek olan millilerimizde, mücadelenin ardından Stefan Kuntz'la yolların ayrılması gündeme gelecek.

İLK ADAY AVCI

TFF yönetiminin ilk teknik direktör adayı, son olarak Trabzonspor'da görev yapan ve daha önce milli takımı çalıştıran Abdullah Avcı...

TFF yönetimi, göreve geldiği ilk dönemde Abdullah Avcı ile prensipte anlaşma sağlamış ancak yaklaşan federasyon seçimleri nedeniyle bu kararı askıya almıştı.

DİĞER ADAYLAR YALÇIN VE TERİM

Abdullah Avcı'nın dışında gündemdeki diğer adaylar ise Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

 
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