Stefan Kuntz, Enes Ünal ile görüştü

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Enes Ünal ile buluştu.
Getafe'de forma giyen milli golcümüz Enes ile buluşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Kuntz, şu ifadeleri kullandı;
"Kulübündeki mevcut durumunu ve Türkiye'nin güncel konularını konuşmak üzere santrforumuz Enes Ünal ile bir araya geldik. Kendisiyle mart ayındaki maçlarımıza ilişkin fikir alışverişinde bulunduk."
Getafe'de forma giyen milli golcümüz Enes ile buluşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Kuntz, şu ifadeleri kullandı;
"Kulübündeki mevcut durumunu ve Türkiye'nin güncel konularını konuşmak üzere santrforumuz Enes Ünal ile bir araya geldik. Kendisiyle mart ayındaki maçlarımıza ilişkin fikir alışverişinde bulunduk."
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