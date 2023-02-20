Stefan Kuntz, Enes Ünal ile görüştü

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Enes Ünal ile buluştu.Getafe'de forma giyen milli golcümüz Enes ile buluşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Kuntz, şu ifadeleri kullandı;"Kulübündeki mevcut durumunu ve Türkiye'nin güncel konularını konuşmak üzere santrforumuz Enes Ünal ile bir araya geldik. Kendisiyle mart ayındaki maçlarımıza ilişkin fikir alışverişinde bulunduk."