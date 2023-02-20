Stefan Kuntz, Enes Ünal ile görüştü

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal ile bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Stefan Kuntz, Enes Ünal ile görüştü
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20 Şubat 2023 18:52
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Enes Ünal ile buluştu.

Getafe'de forma giyen milli golcümüz Enes ile buluşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Kuntz, şu ifadeleri kullandı;

"Kulübündeki mevcut durumunu ve Türkiye'nin güncel konularını konuşmak üzere santrforumuz Enes Ünal ile bir araya geldik. Kendisiyle mart ayındaki maçlarımıza ilişkin fikir alışverişinde bulunduk."



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