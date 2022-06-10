Stefan Kuntz: 'En ciddi rakibimiz'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.



Takımdaki sakat futbolcular için soru sorulan Alman teknik adam, Rıdvan Yılmaz'ın ağrıları olduğunu ve Lüksemburg karşısında riske etmeyeceklerini söyledi.



"Lüksemburg, gruptaki en ciddi rakibimiz. Oyuncularımızı en iyi şekilde maça hazırlamaya çalıştık." açıklamasını yapan Kuntz, takım ruhu ve takım ruhu için gelen soruya, "Takım ruhu, iyi performans göstermenin temelidir. Takımımızı da buna göre seçiyoruz. Oyuncularımızı seçerken belirli konularda tavsiyeleri dinliyoruz. Örneğin kalecilerimizden bahsedersek, kalecilerimize hangi maçta kimin oynayacağını ifade ettik, kampın ikinci ya da üçüncü günü" dedi.



Türkiye'nin maçı kazanması durumunda Uluslar Ligi'nde işin bitip bitmeyeceği sorulan Alman teknik adam, "Zorluklar maç maç değişiyor. Hoca olarak takımın gelişmesini istersiniz. Bu maçları Euro 2024 eleme karşılaşmalarına provası olarak görüyoruz. Bu nedenle çok fazla ciddiyet ve konsantrasyon bekliyorum. Yeni bir sayfa açtık demiştik, bunu da sürekli geliştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Kuntz, iki maçta defansif olarak fazla zorluk yaşamadıklarını, Lüksemburg'un hareketli hücumcuları karşısında neler yapabileceklerinin sorulması üzerine "Defansta nasıl stabil oluruz, hücumda nasıl zenginlik yaratırız, bunlara bakacağız. Portekiz maçında 3'lü defans oynadık, çünkü bu tarz seviyelerde oyuncuların hareketlilikleri de üst düzey oluyor. O maçta böyle oynadık çünkü o tarz hareketli isimleri takip edebilmek daha kolay oluyor." değerlendirmesini yaptı.





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