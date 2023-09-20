Stefan Kuntz dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."



GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ



Stefan Kuntz'un karnesi



⭕1-1 Norveç

✅2-1 Letonya

✅6-0 Cebelitarık

✅2-1 Karadağ

❌1-3 Portekiz

❌2-3 İtalya

✅4-0 Faroe Adaları

✅6-0 Litvanya

✅2-0 Lüksemburg

✅2-0 Litvanya

⭕3-3 Lüksemburg

❌1-2 Faroe Adaları

✅2-1 İskoçya

✅2-1 Çekya

✅2-1 Ermenistan

❌0-2 Hırvatistan… pic.twitter.com/8as6tkH1x2



— Sporx (@sporx) September 20, 2023

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildi.Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde bir görüşme yaptı.Alman teknik direktör Kuntz, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geldi.Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden çıktı.