Stefan Kuntz dönemi sona erdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevinden ayrıldı.

Abone Ol
Stefan Kuntz dönemi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2023 15:20
Son güncelleme 20 Eylül 2023 15:33
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildi.

TFF AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu,  teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ


Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde bir görüşme yaptı.

Alman teknik direktör Kuntz, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden çıktı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery