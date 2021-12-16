Stefan Kuntz: "Dışarıdan bakanlar, 'Türkiye favori' der"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Stefan Kuntz: 'Dışarıdan bakanlar, 'Türkiye favori' der'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2021 21:16
A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi kura çekimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Rakipleri değerlendiren Kuntz, "Litvanya ile A Millî Takım'ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak." dedi.

Dışarıdan bakıldığında Türkiye'nin favori olduğunu dile getiren teknik direktör, "Dışarıdan bakan bir göz, grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyecektir. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.