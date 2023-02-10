Stefan Kuntz, depremzedeler yararına kasiyerlik yapacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, depremzedeler yararına kasiyerlik yapacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Stefan Kuntz, depremzedeler yararına kasiyerlik yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2023 17:21
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, depremzedeler yararına yarın ülkesi Almanya'nın en büyük süper market zincirinin bir şubesinde kasiyerlik yapacağı açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla, spor dünyasından birçok kişi depremzedelere farklı yollardan yardım ediyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, yarın, yaşadığı kasabada bulunan süpermarket zincirinin şubesine giderek TSİ 12.00-13.00 arasında depremzedeler yararına kasiyerlik yapacağı duyuruldu.

Alman teknik adamın bulunduğu süre içerisinde marketin tüm kasalarının açık tutulacağı, bu saat aralığında elde edilecek tüm gelirin, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere AFAD'a bağışlanacağı da bildirildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ