Stefan Kuntz'dan sihirli dokunuş

2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye yeniden iddialı konuma geldi. 7 Eylül'de Hollanda deplasmanında 6-1 kaybederek Katar yolunda umutsuzluğa düşen ay-yıldızlılar, Stefan Kuntz'un göreve gelmesiyle toparlandı. Hem pozitif enerjisi hem de saha sonuçlarıyla dikkat çeken Kuntz, adeta mucizevi bir dokunuş yaptı.



Alman hoca; Norveç, Letonya ve Cebelitarık önünde 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye yeniden iddialı konuma geldi. 7 Eylül'de Hollanda deplasmanında 6-1 kaybederek Katar yolunda umutsuzluğa düşen ay-yıldızlılar, Stefan Kuntz'un göreve gelmesiyle toparlandı.



Hem pozitif enerjisi hem de saha sonuçlarıyla dikkat çeken Kuntz, adeta mucizevi bir dokunuş yaptı. Alman hoca; Norveç, Letonya ve Cebelitarık önünde 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



Maç başı 3 gol, 2.3 puan



Üç maçta 9 gol atıp, 2 gol yiyen milliler, müsabaka başına 3 gol ve 2.3 puan ortalaması yakaladı. Özellikle Cebelitarık maçında Kuntz'un dokunuşları çok net hissedildi. Gol averajının büyük önem taşıdığı bir durumda Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Barış Alper, Kerem, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü gibi hücuma dönük isimler ilk 11'deydi. Caner Erkin de hücumcu bek olarak dikkat çekti.



Kazanırsak play-off cepte Norveç de gülerse lideriz!



2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılmamız için grubu lider bitirmemiz gerekiyor. İkinci olursak play-off oynayacağız. 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılmamız için grubu lider bitirmemiz gerekiyor. İkinci olursak play-off oynayacağız. A Milli Takımımız, Karadağ'ı yenerse 21 puana ulaşacak ve kesin olarak play-off hakkı kazanacak. 20 puanlı Hollanda (+23 averaj) evinde 18 puana sahip Norveç'i yener veya berabere kalırsa grubu lider bitirecek. Norveç'in kazanması ise Türkiye'ye liderlik yolunu açacak.



Bu durumda Türkiye ile Norveç grubu 21 puanda kapatacak, Hollanda 3. sıraya inerek elenecek. Son maçlar öncesi Türkiye +10, Norveç +9 averaja sahip. Türkiye bu üstünlüğünü korursa lider olarak Katar'a gidecek, Norveç averajla ikinci sırada kalacak.Türkiye play-off'a kalması halinde elemeleri 2. bitirecek 10 takım ve Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekiple buluşacak. Bu 12 takımdan 3'ü daha Katar'a gidecek. En iyi 6 ikinci seri başı olacak ve diğer ekiplerle eşleşecek. Tek maçlı eleme sistemine göre karşılaşmalar seri başı takımların sahasında oynanacak. Son 6 takım kurayla eşleşecek. Maçların yeri de yine kurayla belirlenecek. Play-Off maçları önümüzdeki mart ayında yapılacak.





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