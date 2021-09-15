Stefan Kuntz'dan milli takım açıklaması

Stefan Kuntz, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada TFF yetkilileriyle görüştüğünü doğruladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Stefan Kuntz'dan milli takım açıklaması
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15 Eylül 2021 00:47
TFF'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Stefan Kuntz, kişisel Instagram hesabından açıklama yaptı.

Kuntz yaptığı açıklamada ilk ağızdan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştüğünü belirterek henüz anlaşma haberi vermek için erken olduğunu söyledi.

Kuntz'un yaptığı açıklama şu şekilde: "TFF'nin davetlisi olarak ilk görüşmeler için İstanbul'daydım. Fakat şu an için verecek bir anlaşma haberi yok."




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