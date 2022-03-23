Stefan Kuntz: 'Bu kez ağlamayacağım'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz mücadelesi öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kuntz, "Rakibin harika oyuncuları var. Bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor ve buna göre hareket etmeliyiz. Sahada aktif olacağız. Rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Biz de buna göre çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"BUGÜNE BAKMAK İSTİYORUM"



Portekiz'in son oynadığı Sırbistan maçı sorulması üzerine Alman teknik adam, "Portekiz'in son oynadığı maç futbol için uzun süre. Futbolda günlük bakmak lazım. Biraz da şans lazım, bütün oyuncuların iyi oynaması lazım. Santos, 8 yıldır görev yapıyor, benim daha 8 ay olmadı. Ben de bunu yapmak isterim. Santos, takımın bu durumdan nasıl çıkacağını bilen deneyimli bir isim. Ben geçmişten çok bugüne bakmak istiyorum." diye konuştu.



Portekiz'de eksikler için, "Portekiz'de 3 oyuncunun olmamasını avantaj olarak görmüyorum" diyen Kuntz, "Böylesine zorlu maçlara dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum, böyle bir takım olduğumuza inanıyorum. Özellikle tek ayaklı maçlarda. Ronaldo'dan bahsediyorsunuz ama sahaya 11 kişi çıkacak. Bunların hepsi kaliteli oyuncular. Savunma oyuncularımız da bu mücadeleye hazır." ifadelerini kullandı.



"BU KEZ AĞLAMAYACAĞIM"



Kadro için soruya cevap veren 59 yaşındaki teknik adam, "Burada bütün taktiği, düşünceleri anlatamayız ama maçtan sonra her türlü açıklamayı yaparız" değerlendirmesinde bulundu.



Letonya maçının ardından ağladığı hatırlatılan Kuntz, "Bu kez ağlamayacağım. Bunu Portekiz medyası bilmiyordu. Ben de sizin hakkınızda bir şey öğrenirsem, söyleyeceğim (Gülerek)" sözlerini kullandı.





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