Stefan Kuntz: 'Biz kendi işimizi yapalım'

Norveç'in Letonya ile berabere kalmasının ardından Hollanda'nın da 2-0 öne geçtiği Karadağ deplasmanından 2-2'lik skorla ayrılması, A Milli Takım kampında büyük sevinçle karşılandı.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Gruptaki son durumu kendi aralarında değerlendiren ay-yıldızlı futbolcular, "Asla havaya girmiyoruz. Cebelitarık maçına nasıl motive olduysak, Karadağ maçına da aynı şekilde odaklanmalıyız" yorumunu yaptı.



"SONUNA KADAR DEVAM"



Teknik Direktör Stefan Kuntz ise büyük bir kenetlenme gösteren ay-yıldızlı oyunculara son maçta Karadağ'ı da yenmek zorunda olduklarını söyledi.



Alman hocanın, "Grupta ayağımıza kadar çok önemli bir fırsat geldi. Her zaman şansımızı sonuna kadar zorlamalıyız. Son maçta Karadağ'ı yenerek kendi işimizi yapalım ve olası fırsatı bekleyelim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.





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