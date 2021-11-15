Stefan Kuntz: "Biz kendi işimizi yapalım"

Norveç'in Letonya ile berabere kalmasının ardından Hollanda'nın da 2-0 öne geçtiği Karadağ deplasmanından 2-2'lik skorla ayrılması, A Milli Takım kampında coşku yarattı.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Stefan Kuntz: 'Biz kendi işimizi yapalım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2021 09:09
Norveç'in Letonya ile berabere kalmasının ardından Hollanda'nın da 2-0 öne geçtiği Karadağ deplasmanından 2-2'lik skorla ayrılması, A Milli Takım kampında büyük sevinçle karşılandı.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Gruptaki son durumu kendi aralarında değerlendiren ay-yıldızlı futbolcular, "Asla havaya girmiyoruz. Cebelitarık maçına nasıl motive olduysak, Karadağ maçına da aynı şekilde odaklanmalıyız" yorumunu yaptı.

"SONUNA KADAR DEVAM"

Teknik Direktör Stefan Kuntz ise büyük bir kenetlenme gösteren ay-yıldızlı oyunculara son maçta Karadağ'ı da yenmek zorunda olduklarını söyledi.

Alman hocanın, "Grupta ayağımıza kadar çok önemli bir fırsat geldi. Her zaman şansımızı sonuna kadar zorlamalıyız. Son maçta Karadağ'ı yenerek kendi işimizi yapalım ve olası fırsatı bekleyelim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.