Stefan Kuntz, Berat ve Abdülkadir'i tercih etti!

🇹🇷Abdülkadir Ömür, A Milli Takım kariyerinde ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayacak. pic.twitter.com/64Vegpf0eI



— Sporx (@sporx) November 16, 2021

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'a konuk oldu.Ay-Yıldızlı takımımızın ilk 11'inde Cebelitarık maçına göre 2 değişiklik yapıldı.Teknik direktör Stefan Kuntz, orta sahada Orkun Kökçü'nün yerine Berat Özdemir'i görevlendirdi.Kuntz, Barış Alper Yılmaz'ın yerine ise Abdülkadir Ömür'ü sağ kanatta tercih etti.Abdülkadir Ömür, ilk kez bir resmi maçta A Milli Takım'ın ilk 11'inde yer aldı. Ayrıca Ömür, 31 Mayıs'taki Gine maçı sonrasında ilk kez milli formayı sırtına geçirdi.