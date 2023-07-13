Stefan Kuntz: "Arda'ya Messi gibi davranılıyor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği 18 yaşındaki Türk süper yetenek Arda Güler hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz: 'Arda'ya Messi gibi davranılıyor'
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13 Temmuz 2023 14:59
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Bild gazetesinin Arda Güler ile ilgili sorularına yanıt verdi.

Stefn Kuntz, "Arda Güler'in ayaklarının yere sağlam basması çok önemli ama bu çok zor! Ona bir futbol tanrısı, yeni Lionel Messi gibi davranılıyor ama henüz Messi değil." dedi.

"Arda Güler'in gelişimi çok hızlı ilerliyor." diyen Kuntz, "Önce, profesyonel futbola tam anlamıyla alışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in geleceğiyle ilgili düşüncesi sorulan Kuntz, "Yüksek seviyede antrenman yapmaya ve oynamaya devam etmesi önemli." cevabını verdi.

"OLAĞANÜSTÜ YETENEKLERİ VAR"

18 yaşındaki Türk milli oyuncunun yeteneklerinden bahseden Alman teknik adam, "Arda, olağanüstü yeteneklere sahip. İyi bir tekniği var, çok güçlü paslar atabiliyor. Çok biri çevre kontrolü ve alan algısı var. Nereye koşacağını çok iyi biliyor. Arda'nın kendine has bir futbol anlayışı var, bu öğrenilecek bir şey değil, yetenek." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"GÜÇ VE FİZİKSEL AÇIDAN GELİŞMELİ"

Kuntz, "Arda'nın güç ve fiziksel açıdan kendini geliştirmesi gerekiyor. Yetenek tek başına yeterli olmaz. Harika bir kariyer için yapması gereken şey 'Tatmin olmadın, dinlenmiyorum, asla yeterli değil, daha fazla gelişmem gerekiyor' demesi olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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