Stefan Kuntz'a tavsiye; 'Almanca konuş'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un İngilizce yerine artık Almanca konuşmasının nedeni belli oldu.



EURO 2024 Elemeleri kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz konuştu.



KUNTZ: "BAŞKAN DEDİ Kİ..."



Almanca konuşmasının nedeni sorulan Stefan Kuntz "Son maçtan sonra oturduk ve yönetimle konuştuk. Başkanımız, 'Almanca konuşursak, yanlış anlaşılmaları engeller miyiz?' diye sordu. Ben de bundan sonra Almana konuşmaya karar verdim." dedi.



"KENDİ DİLİNDE DAHA İYİ..."



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Kendi dilinde, kendini daha anlatacağını inanıyorum." açıklamasını yaptı.



"ARKASINA SIĞINMAYA GEREK YOK"



Ayrıca Mehmet Büyükekşi, Faroe Adaları'nda yenildiğimiz maçtan dersler çıkaracaklarını vurgularken, "Bir takım şeylerin arkasına sığınmaya gerek yok. Hatalar varsa, o hataları çözeceğiz. Şikayet yok, çözüm var. Bizim de görevimiz bu." şeklinde konuştu.





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