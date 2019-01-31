Transferin son gününde Tolgay Arslan'ın yanı sıra orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe, İtalya'nın Empoli takımında forma giyen Sloven oyuncu Miha Zajc'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli ve yöneticiler, 24 yaşındaki Miha Zajc için görüşmelerini sürdürürken, bu transferde sorun çıkması ihtimalien karşılık listede bir isim daha tutuluyor.Fenerbahçe'nin Fulham'da oynayan Norveçliile de anlaşıldığı iddia ediliyor. Johansen ile daha önce anlaşmaya varılmış ancak kulübü Norveçli oyuncuyu bırakmaktan vazgeçmişti. Sarı-lacivertliler, Miha Zajc transferinde sorun yaşarsa, 28 yaşındaki Stefan Johansen kadroya katılacak.