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Stefan Johansen ve Fenerbahçe detayı!

İtalya'nın Empoli takımında forma giyen Sloven oyuncu Miha Zajc'ın transferinde sona gelen Fenerbahçe, her ihtimale karşılık Stefan Johansen'i listesinde tutuyor.

Kaynak: Sporx.com
Stefan Johansen ve Fenerbahçe detayı!
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31 Ocak 2019 12:27
Transferin son gününde Tolgay Arslan'ın yanı sıra orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe, İtalya'nın Empoli takımında forma giyen Sloven oyuncu Miha Zajc'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli ve yöneticiler, 24 yaşındaki Miha Zajc için görüşmelerini sürdürürken, bu transferde sorun çıkması ihtimalien karşılık listede bir isim daha tutuluyor.

Fenerbahçe'nin Fulham'da oynayan Norveçli Stefan Johansen ile de anlaşıldığı iddia ediliyor. Johansen ile daha önce anlaşmaya varılmış ancak kulübü Norveçli oyuncuyu bırakmaktan vazgeçmişti. Sarı-lacivertliler, Miha Zajc transferinde sorun yaşarsa, 28 yaşındaki Stefan Johansen kadroya katılacak.

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