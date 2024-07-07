Stefan de Vrij: ''Türkiye çok efor sarf etti''

Takımının ilk golünü atan Stefan de Vrij golle ilgili, "1-1 eşitliği getiren golden önce inancım çok fazlaydı. Memphis'ten harika bir pas geldi. Tamamen boştaydım. O zaman inançla kafa vuruşumu yaptım.'' dedi.

Sözlerine devam eden Vrij, ''Maçın başında iyiydik ama ardından dikkatsiz oynadık. Çok fazla gereksiz top kaybı yaptık.'' ifadelerini kullandı.

''Türkiye alanları kısa tuttu ve boşlukları bulmak zordu, sabırlı oynamalıydık. Türkiye son maçlarda çok efor sarf etmişti. Topu hızlı bir şekilde dolaştırmaya devam etmeli ve boşluk vermeden oynamaya devam edip etmeyeceklerini görmeliydik. O boşluklar gelecekti ve geldi. Duran toptan gol bulmak bizim için ekstra güzel oldu."



De Vrij sözlerini şöyle noktaladı;

Hollandalı futbolcu Stefan de Vrij, EURO 2024 Çeyrek finalinde Türkiye ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.