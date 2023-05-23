Steaua Bükreş, Olimpiu Morutan'ı kiralamak istiyor!

Romanya ligi ekibi Steaua Bükreş, Galatasaraylı oyuncu Olimpiu Morutan'ı kiralamak için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Steaua Bükreş, Olimpiu Morutan'ı kiralamak istiyor!
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23 Mayıs 2023 17:50
Steaua Bükreş, Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'a talip oldu.

Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda kadroyu gençleştirme hedefiyle Steaua Bükreş'ten 4.1 milyon euro'ya satın aldığı Morutan, İtalya 2. liginde gösterdiği performansla dikkat çekti. 

Steaua Bükreş ekibi eski oyuncusunu tekrar kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Rumen ekibinin Morutan'ı kiralamak istediği öğrenildi.

Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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