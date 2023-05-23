Steaua Bükreş, Olimpiu Morutan'ı kiralamak istiyor!

Steaua Bükreş, Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'a talip oldu.
Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda kadroyu gençleştirme hedefiyle Steaua Bükreş'ten 4.1 milyon euro'ya satın aldığı Morutan, İtalya 2. liginde gösterdiği performansla dikkat çekti.
Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda kadroyu gençleştirme hedefiyle Steaua Bükreş'ten 4.1 milyon euro'ya satın aldığı Morutan, İtalya 2. liginde gösterdiği performansla dikkat çekti.
Steaua Bükreş ekibi eski oyuncusunu tekrar kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Rumen ekibinin Morutan'ı kiralamak istediği öğrenildi.
Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.