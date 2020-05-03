Steaua Bükreş Başkanı: "Stadın açılışında Galatasaray ile oynamayı çok isteriz"

Steaua Bükreş'in Başkanı Helmuth Duckadam, yeni stadlarının açılış maçı için Galatasaray'la oynamanın iyi olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoï¿½raf; AA
Steaua Bükreş Başkanı: 'Stadın açılışında Galatasaray ile oynamayı çok isteriz'
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03 Mayıs 2020 20:21
Steau Bükreş Başkanı Helmuth Duckadam, yapımı devam eden yeni stadları için konuşurken, "Steaua" Stadı'nın açılış maçını Galatasaray'la oynamak istediklerini söyledi.

"AÇILIŞ MAÇINDA OYNAMAK İSTERİZ"

Steau Başkanı stadla ilgili yaptığı açıklamada; "Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" dedi.

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