Steaua Bükreş Başkanı: 'Stadın açılışında Galatasaray ile oynamayı çok isteriz'

Steau Bükreş Başkanı Helmuth Duckadam, yapımı devam eden yeni stadları için konuşurken, "Steaua" Stadı'nın açılış maçını Galatasaray'la oynamak istediklerini söyledi.
"AÇILIŞ MAÇINDA OYNAMAK İSTERİZ"
Steau Başkanı stadla ilgili yaptığı açıklamada; "Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" dedi.
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"AÇILIŞ MAÇINDA OYNAMAK İSTERİZ"
Steau Başkanı stadla ilgili yaptığı açıklamada; "Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" dedi.
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