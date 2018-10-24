Steam'in Cadılar Bayramı indirimlerinin tarihi belli oldu!

Playstation Store ve Xbox Game Pass'te yapılan cadılar bayramına özel indirimler ve hediyelerden sonra Steam'den beklediğimiz hamle de geliyor.Her sene düzenli olarak Cadılar Bayramı indirimi yapan Steam bu sene indirimi 29 Ekim TSİ 20:00'da başlatacak. Ve bu indirim 4 gün sürecek. Korku odaklı oyunlarda yapılacak indirimin diğer sızan bilgiler kadar önemi olduğunu düşünmüyorum. Korku ve gerilim oyunlarını seviyorsanız indirimleri değerlendirebilirsiniz.Sızan haberde ise büyük bir heyecanla beklenen Sonbahar ve Kış indirimlerinin tarihleri var. Bu bilgiye göre Sonbahar indirimleri 20 Kasım'da, Kış indirimleri ise 21 Aralık'ta başlayacak. Sonbahar indirimleri 6 gün sürecekken Kış indirimleri tam 14 gün sürecek.İşte Steam'in daha önceki kış indirimleri: