Steam'den kapalı Beta erişim özelliği

Epic Games'in bazı popüler oyunları ücretsiz olarak sunması oyun platformları arasındaki rekabeti artırdı. Steam, geliştirdiği TestPlay özelliği sayesinde oyunculara kapalı Beta erişimi imkanını kolaylaştırmayı planlıyor.Geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcıların Total War: Elysium oyununda fark ettiği TestPlay özelliği sayesinde oyuncular kapalı Beta sürümlerine daha hızlı erişim sağlayacak.Mayıs ayında kapalı Beta özelliğini aktif eden Total War: Elysium, TestPlay özelliğini aktif ederek daha fazla oyuncuya Beta erişim imkanı sunmak için hazırlanıyor.Bu sayede oyuncular Beta sürümlerdeki hataları hızlı bir şekilde tespit edip oyunların daha stabil hale gelmesine katkıda bulunacak.Yeni özellik sayesinde oyun geliştiriciler yazılımsal ve donanımsal olarak hazır olduğunda daha fazla kullanıcının Beta sürümü test etmesini sağlayabilecek.Henüz Valve yeni özelliği ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu özelliğin şimdilik birkaç oyun için aktif olması dikkat çekiyor. Bu sebepten dolayı özelliğin tüm oyunlara gelip gelmeyeceği ne yazık ki belli değil. Ancak yakın zamanda popüler oyun geliştiricilerin bu özelliği aktif etmesi bekleniyor.(shiftdelete)