Steam'den DualSense'e destek!

Sony, DualSense için getirdiği özelliklerle oyuncuların taktirini toplamış durumda. Özellikle haptic titreşimi ve ayarlanabilir tetik tuşları ile oyunculara çok farklı deneyimler sunuyor.



Steam Beta güncellemesi ile DualSense desteğine kavuşuyor



Steam Beta ne kadar destek getirmiş olsa da henüz trackpad ve cayro desteği bulunmuyor. Yine de bu bir başlangıç, ilerleyen günlerde gelecek güncellemeler ile bunlarında desteği sağlanabilir. Steam Beta notlarında diğer özellikler için "Henüz Değil" ibaresi görülüyor. Bu da diğer özelliklerin geleceğine dair bir ipucu olabilir. PS5 için geliştirilen üçüncü parti oyunlarda da ayarlanabilir tetik ve haptic titreşim bulunuyor.



Çıkan bu üçüncü parti oyunlar aynı zamanda PC için geliyor. Örneğin, Call of Duty Black Ops: Cold War, haptic titretişim ve ayarlanabilir tetik özelliklerini kullanıyor. Küçük bir ihtimal ama Steam'in getireceği DualSense güncellemesi ile üçüncü parti oyunların PC üzerinde DualSense'in bu özelliklerini kullanmasını sağlayabilir. Sadece DualSense'in sunduğu özellikleri merak eden kullanıcılar konsolu almaktansa sadece kontrolcüyü alabilir.



Kaynak: shiftdelete



