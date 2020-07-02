Steam'de en iyi 20 TL altı oyunlar

Her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimleri ve fiyatlarıyla dikkat çeken oyunları bu listede bir araya getiriyoruz. Oyun oynama sürelerinin hala yüksek olduğu bugünlerde, farklı oyun denemek isteyen oyuncular için öneriler bu yazıda bulunuyor. Steam, daha önce de olduğu gibi şimdi de 20 TL altı oyunlar listesi ile dikkat çekiyor. Bu indirimler sayesinde oyuncular Steam kullanmaya devam ediyor. Yapılan indirimlerle birlikte dikkat çeken oyunları listeye dahil ettik. Listede uzun indirim süresine sahip olan oyunlar olduğu gibi kısa süreliğine indirime giden oyunlar da var.



Bugün listede yer alan oyunlar yüzde 34 ile yüzde 85 arasında indirim almış durumda. Listede yer alan oyunlar hakkında temel bilgiler ve indirim oranları aşağıda detaylıca bulunuyor. Böylelikle oyunların ne kadar indirim aldığını da inceleyebilirsiniz. Bununla birlikte oyunların hangi tarihe kadar indirimde kalacağı da başlık altında yer alıyor.



En iyi 20 TL altı oyunlar



Bu hafta listede yer alan oyunlar simülasyon, strateji, RP, yarış ve spor türünden kendisini gösteriyor. Günümüzdeki oyun fiyatlarıyla listede yer alan oyun fiyatları karşılaştırıldığında listede yer alan oyunların uygun fiyatlı olduğu görülüyor. Bu nedenle oyuncuların tercih edebileceği oyunların yer aldığını söylemek mümkün. Dilerseniz oyunların Steam mağaza sayfalarına da başlık altından ulaşabilirsiniz. Şimdi listeyi incelemeye başlıyoruz.



Kaynak: ShiftDelete



