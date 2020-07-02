Steam'de EA Access için özel sayfa

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam ile video oyun sektörünün önemli isimlerinden olan Electronic Arts (EA), bir süredir derin bir iş birliği içerisinde. Hatta bu iş birliğinin ilk adımı da EA oyunlarının Steam'de kullanılabilir olmasıydı. Bu iş birliğinin yeni bir meyvesi, şimdi duyuruldu. Yapılan açıklamalarda, EA Access'in Steam'e geleceği belirtildi.



webtekno.com'da yer alan habere göre; EA Access, Electronic Arts'ı yakından takip eden oyuncular için etkileyici bir deneyim sunan bir abonelik hizmeti. Oyunseverler, geçtiğimiz dönemlerde Xbox One ve PlayStation 4 gibi oyun platformları üzerinden EA Access'e erişme imkanı yakalamış ve bu abonelik hizmetinin avantajlarından faydalanmıştı. Yaşanan son gelişme, Steam üzerinden oyun oynayan kullanıcıların da bu hizmete erişmeye başlayacaklarını gösteriyor.



PlayStation 4 ya da Xbox One üzerinden EA Access'e abone olan kullanıcıların, şirketin oyunlarına daha önce erişme ve bu oyunlara herhangi bir ödeme yapmadan önce deneyimleme imkanına kavuşmuşlardı. Üstelik bu abonelik sistemine kaydolan oyuncular, EA'nın özel indirimlerinden faydalanabiliyor ve oyunlardaki özel içerikleri deneyimleyebiliyorlardı. Kullanıcılar artık, Steam üzerinden de bu avantajlara sahip olma imkanı yakalayacaklar.



Bazı oyuncular, EA Access abonesi olduktan sonra EA'nın tüm oyunlarına ücretsiz olarak erişebileceklerini düşünüyorlar. Ancak bu durum doğru değil. Kullanıcılar, EA Access abonesi olsalar bile EA tarafından sunulan yeni oyunları satın almak durumunlar. Bu hizmet, özel kampanyalar dışında, yayınlanacak yeni bir oyunu 10 saate kadar deneyimleyebilmenize olanak sağlıyor. Ayrıca denediğiniz bir oyunu satın aldıktan sonra, oyuna kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Yani ilerlemelerini kaybolmuyor.



PC platformu üzerinden bugüne dek Origin üzerinden erişilebilen ancak istenen etkiyi bir türlü yakalayamayan EA Access, kısa bir süre sonra Steam üzerinden erişilebilir olacak. Steam ile EA geliştiricileri, Steam üzerinden oluşturdukları bir sayfa ile bu hizmete erişim sağlayacaklar. Peki, burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabileceğiniz Steam'deki Access aboneliklerinin fiyatlandırması nasıl olacak?



Yapılan açıklamalara göre Steam üzerinden erişilebilecek olan EA Access'in fiyatı, aylık periyotta 12 TL, yıllık periyotta ise 65 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatların fazlasıyla uygun olduğunu açıkça söylemek gerekiyor çünkü oyunculara sunulacak özellikler, pek çok oyunseverin uzunca bir süredir istediği türden.



