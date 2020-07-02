Steam'de arkadaşlarınızla oyun oynamak kolaylaştı

Steam'in Uzaktan Oynama özelliğinin beta testi tamamlandı. Özellik artık tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Valve, özelliği Steam beta istemcisi aracılığıyla 2019'un sonlarında tanıttı. Ardından geçtiğimiz yıl özelliğe dair ilk güncellemeyi yayınladı. Steam Remote Play Together'ın (Steam Link) beta testlerinini tamamlanması sayesinde artık tüm kullanıcılar, Steam hesabı olmayanlar da dahil olmak üzere herkesi oyun oynamaya davet edebilecek.



Elbette davetlilerin oyun oynayabilmeleri için Steam Link uygulamasına ihtiyaçları var. Ancak bu noktada oyuncular için herhangi bir kayıt şartı gerekmiyor. Ek olarak, kullanıcılar artık özelliği destekleyen bir oyun başlattıklarında davet bağlantısı alabilecek. Ve ardından bunu platformlar arasında arkadaşlarına gönderebilecek.



Steam Link, nihayet Mac'te çalışıyor



Yeni özellik sayesinde Mac kullanıcılarıda artık istemciyi diğer sistemlerde çalıştırmak zorunda kalmayacak. Bu sayede kullanıcılar Mac'ten de "oyunları diğer cihazlara aktarmanın bir yolunu sunan Steam Link" uygulaması sayesinde eğlenceye katılabilecek.



9to5Mac'in belirttiği gibi uygulama, Apple'ın iOS'ta oyun oynamayı yasaklayan yönergeleri nedeniyle App Store'dan reddedildikten bir yıl sonra kullanıma sunuldu. Ancak uygulama, bağımsız bir oyun kitaplığına sahip olmadığı için bir yıl sonra iOS ve tvOS platformları için onaylandığında, macOS kullanıcıları oyun bulamadı.



Beta sürümü sona eren özelliğin duyurusunu Twitter hesabından yapan Steam, "Remote Play Together'ı kullanarak yalnızca bir bağlantıyla herkesi yerel çok oyunculu oyunlarınıza katılmaya davet edin. Yüzlerce Remote Play Together oyununda ve canlı yayın maratonunda indirimler için 25 – 29 Mart tarihleri arasında bize katılın!" notunu paylaştı.





Kaynak: ShiftDelete.net



