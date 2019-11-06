Steam 'Yaz İndirimleri' başladı

Dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam kullanıcılarının merakla beklediği tarih netlik kazanmaya başladı



Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, 2020 Steam Yaz İndirimleri 25 Haziran'da başlayacağı açıklandı .



İndirimlerin 9 Temmuz itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Başka bir deyişle Steam Yaz İndirimleri her yıl olduğu gibi 2 hafta boyunca devam edecek.



Steam'in Yaz İndirimleri kapsamında kimi oyunlarda yüzde 90'a varan indirime gitmesi bekleniyor.



GTA V, PUBG, Euro Truck Simulator 2, Witcher 3, Dark Souls III, Resident Evil 2-3 gibi popüler yapımların da kampanyaya dahil edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Kaynak: NTV