Steam oyun festivali'nin düzenleneceği tarih açığa çıktı

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, zaman zaman oyunseverlerin ilgisini çekecek etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerin başında da "Steam Oyun Festivali" geliyor. Steam Oyun Festivali, oyunculara demoların sunulduğu, canlı yayınların yapıldığı ve geliştiricilerin önemli açıklamalarda bulunduğu bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan son açıklamalara göre Steam, sonbahar mevsimi için de bu etkinliği planlıyor.



Steam, haziran ayı içerisinde bu etkinliği etkileyici bir şekilde düzenlemişti. Öyle ki oyunseverler, bu etkinlik kapsamında 900 oyun demosuna erişebilmişlerdi. Bu da oyuncuların, yepyeni ve heyecanla beklenen oyunları keşfetmelerini sağlamıştı. Steam'in sonbaharda düzenleyeceği Oyun Festivali'nin neler sunacağı şu an için bilinmiyor ancak görünüşe göre bu etkinliğin tarihi belli olmuş durumda.



Steam Oyun Festivali ile ilgili açıklamalar, Gamescom ve The Game Awards gibi etkinliklerin yapımcısı olan Geoff Keighley'den geldi. Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Keighley, dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformunun sonbaharda Steam Oyun Festivali etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı. Keighley'e göre Steam'in söz konusu etkinliği, 7-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Keighley, bu etkinliğin yeni oyunlar keşfetmek için büyük bir şans olduğunu ifade ediyor.



Valve cephesinden Steam Oyun Festivali ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak bu etkinliğin, bir hafta boyunca sayısı henüz bilinmeyen demolar sunacağı da sugötürmez bir gerçek. Kullanıcıların bu etkinlik kapsamında hangi oyunlara ait demolarla tanışacağı ise ilerleyen süreçte gün yüzüne çıkacak.



Kaynak: webtekno



