Steam Oyun Festivali Yaz 2020 Etkinliği Başladı

Valve ve Geoff Keighley Steam Oyun Festivali Yaz 2020 Edition'ı piyasaya sürdü. Bu etkinlik, PC oyuncularının şu anda indirip oynayabilecekleri birçok PC demoyu tanıtıyor. Ayrıca, Steam Oyun Festivali Yaz 2020 etkinliği 16 – 22 Haziran 2020 tarihlerinde arasında Türkiye saati ile 20:00'a kadar sürecek.



Şimdi bu etkinlik tam olarak indie oyunlarına odaklanıyor. Bu nedenle, büyük AAA oyunu bulamazsınız. Bu nedenle büyük ölçekli oyunlar için beklentileriniz varsa, boşuna beklememenizi öneririm. Öne çıkan oyunlar arasında, PC oyuncuları Partisans 1941, Heavy Rain, Hazel Sky, Neon Abyss ve daha fazla oyunu bulabilirler.

Ayrıca Rock of Ages 3, Everspace 2, ANEW The Distant Light ve Relicta, Cris Tales, Iron Harvest ve Obsidian's Grounded gibi bir çok oyunun daha demosuna bu etkinlik süresi boyunca erişebileceksiniz.

Ücretsiz PC demolarının yanı sıra Steam Game Festival Summer 2020 Edition'da yayınlar, popüler seçimlerden ve çok yakında çıkacak yayınlardan canlı etkinlikler sunulmaktadır.