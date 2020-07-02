Steam kullanıcı sayısı COVID-19'dan nasıl etkilendi?

Mart ayında korona virüsünün Dünya geneline yayılması ile birlikte, birçok ülkede karantina kararı alınmıştı. Karantina sürecinde birçok kişi okula ve işe gitmek yerine ihtiyaçlarını evden karşılamak zorunda kaldı. İnsanların evde bulunduğu süre arttığı için dizi, film ve oyun servislerindeki kullanıcı sayısı da artış gösterdi. Peki Steam kullanıcı sayısı, bu karantina sürecinden nasıl etkilendi?



Birçok ülkede ikinci bir karantina süreci planlanıyor ve konuşuluyor. Fransa ve İngiltere gibi bazı ülkeler ise karantina kararlarını çoktan almış durumda.



Steam kullanıcı sayısı karantina döneminde artış gösterdi



Korona virüsü sebebiyle birçok ülke, Mart ayında bir süreliğine karantina kararı almıştı. Virüsün yayılması ile birlikte dünya genelindeki alışkanlıklar değişkenlik gösterirken, evde kalınan süreler de artış gösterdi. Mart ayından önce yaklaşık 20 milyon anlık kullanıcı sayısına sahip olan Steam, karantina sürecinin başlaması ile 25 milyon kullanıcıyı gördü. Mart ayına kadar olan yükselişin sebeplerinden birisi de Çin'de uygulanan karantina kararı olarak görülüyor.



Ağustos ayına doğru 20 milyon kullanıcının altına düşülürken, Ağustos'tan sonra Steam kullanıcı sayısı tekrar artış göstermiş durumda. Dünya genelinde ikinci bir karantina kararı alan ülke sayısının artması ile birlikte, kullanıcı sayısının da artması bekleniyor.



Kullanıcı sayısının artması ile birlikte, veri kullanımı da önemli ölçüde artmış durumda. En çok kullanılan bant genişliği 3.8 Tbps ile Asya kıtasına ait. Asya'nın ardından 3 Tbps ile Avrupa kıtası gelirken, Amerika kıtası ise 2.5 Tbps ile üçüncülüğü almış durumda.



Türkiye ise, küresel Steam kullanıcı oranının yaklaşık yüzde 1.1'ini oluşturuyor. Bu süreçte en iyi internet performansını ise ortalama 27.6 Mbps indirme hızı ile Turksat sağlamış durumda. Turksat'ın ardından ise 21.9 Mbps ile Turknet ve 19.6 Mbps ile Millenicom geliyor.



Kaynak: shiftdelete



