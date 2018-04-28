Steam kısıtlaması geri dönüyor
Steam'in yeni üyeliklere uyguladığı ve bir süre sonra kaldırdığı kısıtlama geri dönüyor.
Valve'nin oyun marketi olan Steam, dolandırıcılık ve haksız kazanç durumlarının önüne geçmek için hiçbir ücret ödememiş olan Steam profil kısıtlamasını geri getirdi.
Bu getirilen kısıtlama Steam'de son zamanlarda ortaya çıkan dolandırıcılık ve haksız kazancın önüne geçmek nedeniyle yapıldığı söyleniyor ve Steam üzerinden hiçbir alışveriş yapmamış profiller bu kısıtlamamaya dahil olacak.
Üyeliği kısıtlanan Steam profilleri artık arkadaşlık isteği gönderemeyecekler. Bunun yanı sıra Workshop gibi bölümlerde oy veremeyecek ve inceleme ekleyip bu incelemelere değerlendirme yapamayacaklar.
Eğer yukarıdaki kısıtlamalardan kurtulmak istiyorsanız tek yapmanız gereken en az 5 Dolar değerindeli bir öğeyi ya da oyunu satın almak. Yani TL olarak baktığımızda ne olur ne olmaz en az 15TL'lik bir öğe ya da oyun satın alarak bu kısıtlamadan kurtulabilirsiniz.
Eğer yukarıdaki kısıtlamalardan kurtulmak istiyorsanız tek yapmanız gereken en az 5 Dolar değerindeli bir öğeyi ya da oyunu satın almak. Yani TL olarak baktığımızda ne olur ne olmaz en az 15TL'lik bir öğe ya da oyun satın alarak bu kısıtlamadan kurtulabilirsiniz.
Video Galeri
Son haberler