Steam kısıtlaması geri dönüyor

Üyeliği kısıtlanan Steam profilleri artık

arkadaşlık isteği gönderemeyecekler

. Bunun yanı sıra Workshop gibi bölümlerde

oy veremeyecek

Eğer yukarıdaki kısıtlamalardan kurtulmak istiyorsanız tek yapmanız gereken

en az 5 Dolar değerindeli bir öğeyi ya da oyunu satın almak

. Yani TL olarak baktığımızda ne olur ne olmaz en az

15TL

'lik bir öğe ya da oyun satın alarak bu kısıtlamadan kurtulabilirsiniz.