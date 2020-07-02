Steam İndirime giren 10 Yüksek Kaliteli Oyun Önerisi

Red Dead Redemption 2

Metro Exodus

Sekiro: Shadows Die Twice

FIFA 22

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village

Battlefield 1

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Death Stranding

Mass Effect Legendary Edition

Biz de 3 Şubat TSİ 21.00'da sona erecek olan bu indirim sürecinde satın alabileceğiniz 10 yüksek kaliteli oyunu sizler için derledik.Geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan Çin Yeni Yılı için yalnızca Çin'de değil, dünya genelinde büyük kampanyalar ve etkinlikler düzenleniyor. Pek çok uluslararası internet sitesinde Çin Yeni Yılı'na özel indirimler uygulanırken Çin Yeni Yılı indirimleri, oyuncuları da fazlasıyla sevindirecek indirimlerin yapılmasını sağlıyor.Oyun dünyasının en büyük isimlerinden birisi olan Steam de her yıl olduğu gibi bu yıl da Çin Yeni Yılı'na özel indirimlerini başlattı. %80'leri aşan indirimlerle birlikte oyuncular, almak istedikleri oyunları çok daha ucuza sattın alma fırsatına kavuştu. Biz de 3 Şubat TSİ 21.00'da sona erecek Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi'nde normal fiyatına göre çok daha ucuza satın alabileceğiniz 10 muhteşem AAA oyunu, yani yüksek bütçeli oyunu sizler için sıraladık.