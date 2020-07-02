Steam fiyatı toplam 37 TL olan iki oyun, kısa süreliğine ücretsiz oldu

Indiegala

elle çizilmiş

birkaç saatinizi ayırabileceğiniz

sunmuyor

düşmanların

düşünmemek gerekiyor. Haliyle oyunun sistem gereksinimleri de oldukça düşük. Geliştirici ekibe göre Windows 10 ile çalışan ve 2 GB boş alana sahip olan herhangi bir bilgisayar, bu oyunun yüksek kalitede oynanabilmesini sağlıyor.







Copperbell ve Dashing Dinos'a ücretsiz olarak sahip olabilmek için yapmanız gerekenler Burada bulunan bağlantıya tıklayın ve Copperbell'in kampanya sayfasına erişin. Burada bulunan bağlantı da sizi, Dashing Dinos'un kampanya sayfasına götürecek.

"Login to a dd to your library " isimli bir buton göreceksiniz. Bu butona tıklayın.

" isimli bir buton göreceksiniz. Bu butona tıklayın. Indiegala hesabınız varsa bu hesaba giriş yapın . Eğer daha önce hesap oluşturmadıysanız kendinize yeni bir Indiegala hesabı oluşturun.

. Eğer daha önce hesap oluşturmadıysanız kendinize yeni bir hesabı oluşturun. Kampanya sayfalarına yeniden erişin.

sayfalarına yeniden erişin. Yeniden " Add to your library " butonuna tıklayın ve birkaç saniye bekleyin. " Already owned. Go to library " ibaresini görünce bu butona tıklayın.

" butonuna tıklayın ve birkaç saniye bekleyin. " " ibaresini görünce bu butona tıklayın. Yönlendirildiğiniz sayfada " Showcase Library " isimli bir menünün olduğunu göreceksiniz. Bu menüye tıklayın.

" isimli bir menünün olduğunu göreceksiniz. Bu menüye tıklayın. İlgili menüde Copperbell ve Dashing Dinos'un olduğunu göreceksiniz. Oyunların hemen sağ tarafında bulunan logoya tıklayın ve oyunu indirin .

Kaynak: webtekno.com



Dashing Dinos isimli oyuna baktığımızda ise yine bir platform oyunu ile karşılaşıyoruz. Yerel çok oyunculu yapıdaki oyun, çeşitli modlarla oynanabiliyor. Örneğin arkadaşlarınızla kendi aranızda bir battle royale deneyimi yaşayabiliyor ya da bir topun peşine koşarak en çok gol atan oyuncu olmaya çalışabiliyorsunuz. Tüm bunlar yetmiyorsa, arkadaşlarınızın yumurtalarını çalmaya çalışacağınız başka bir mod daha mevcut. Copperbell'i gelişmiş bir oyun olarakgerekiyor. Haliyle oyunun sistem gereksinimleri de oldukça düşük. Geliştirici ekibe göre Windows 10 ile çalışan ve 2 GB boş alana sahip olan herhangi bir bilgisayar, bu oyununoynanabilmesini sağlıyor.

Zaman zaman düzenlediği ücretsiz oyun kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran, pek çok oyunseveri memnun edecek yeni bir kampanya başlattı. İki farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başlayan platform, oyuncuların cebine 37 TL bırakıyor. Indiegala'nın ücretsiz olarak sunduğu oyunlar, Copperbell ve Dashing Dinos olarak isimlendiriliyor. Her ikisi de Steam'de yer alan oyunlar, 18,5'er TL karşılığında satılıyor.Bir macera oyunu olarak karşımıza çıkan Copperbell'in en dikkat çekici yanı, oyundaki arka planlarının tamamınınolması. Bu arka planlar, oyunseverleri bambaşka bir dünyanın içine çekiyor. Ayrıca Copperbell, çok uzun soluklu bir oyun olmasa da, nispeten farklı bir konuya sahip olan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.Copperbell, tek oyunculu bir oyun. Ne yazık ki çevrimiçi oyun ya da bölünmüş ekran gibi seçenekler. Sevimli bir karaktere hayat verdiğiniz bu oyundaki amacınız ise sizlere sunulan iki boyutlu haritaları tamamlamak. Her haritanın kendine has bir yapısının olduğunu ve bu haritalardakida birbirlerinden farklı olduğunu ifade etmek gerekiyor.