Steam fiyatı toplam 37 TL olan iki oyun, kısa süreliğine ücretsiz oldu
Indeagala, Steam'de 37 TL'ye satın alınabilen Copperbell ve Dashing Dinos isimli iki oyunu ücretsiz yaptı. Oldukça etkileyici yapıda olan oyunlar, oyuncuların yüzünü güldürmeyi başaracak gibi görünüyor.
Zaman zaman düzenlediği ücretsiz oyun kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Indiegala, pek çok oyunseveri memnun edecek yeni bir kampanya başlattı. İki farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başlayan platform, oyuncuların cebine 37 TL bırakıyor. Indiegala'nın ücretsiz olarak sunduğu oyunlar, Copperbell ve Dashing Dinos olarak isimlendiriliyor. Her ikisi de Steam'de yer alan oyunlar, 18,5'er TL karşılığında satılıyor.
Bir macera oyunu olarak karşımıza çıkan Copperbell'in en dikkat çekici yanı, oyundaki arka planlarının tamamının elle çizilmiş olması. Bu arka planlar, oyunseverleri bambaşka bir dünyanın içine çekiyor. Ayrıca Copperbell, çok uzun soluklu bir oyun olmasa da birkaç saatinizi ayırabileceğiniz, nispeten farklı bir konuya sahip olan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.
Copperbell, tek oyunculu bir oyun. Ne yazık ki çevrimiçi oyun ya da bölünmüş ekran gibi seçenekler sunmuyor. Sevimli bir karaktere hayat verdiğiniz bu oyundaki amacınız ise sizlere sunulan iki boyutlu haritaları tamamlamak. Her haritanın kendine has bir yapısının olduğunu ve bu haritalardaki düşmanların da birbirlerinden farklı olduğunu ifade etmek gerekiyor.
Bir macera oyunu olarak karşımıza çıkan Copperbell'in en dikkat çekici yanı, oyundaki arka planlarının tamamının elle çizilmiş olması. Bu arka planlar, oyunseverleri bambaşka bir dünyanın içine çekiyor. Ayrıca Copperbell, çok uzun soluklu bir oyun olmasa da birkaç saatinizi ayırabileceğiniz, nispeten farklı bir konuya sahip olan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.
Copperbell, tek oyunculu bir oyun. Ne yazık ki çevrimiçi oyun ya da bölünmüş ekran gibi seçenekler sunmuyor. Sevimli bir karaktere hayat verdiğiniz bu oyundaki amacınız ise sizlere sunulan iki boyutlu haritaları tamamlamak. Her haritanın kendine has bir yapısının olduğunu ve bu haritalardaki düşmanların da birbirlerinden farklı olduğunu ifade etmek gerekiyor.
Copperbell'i gelişmiş bir oyun olarak düşünmemek gerekiyor. Haliyle oyunun sistem gereksinimleri de oldukça düşük. Geliştirici ekibe göre Windows 10 ile çalışan ve 2 GB boş alana sahip olan herhangi bir bilgisayar, bu oyunun yüksek kalitede oynanabilmesini sağlıyor.
Dashing Dinos isimli oyuna baktığımızda ise yine bir platform oyunu ile karşılaşıyoruz. Yerel çok oyunculu yapıdaki oyun, çeşitli modlarla oynanabiliyor. Örneğin arkadaşlarınızla kendi aranızda bir battle royale deneyimi yaşayabiliyor ya da bir topun peşine koşarak en çok gol atan oyuncu olmaya çalışabiliyorsunuz. Tüm bunlar yetmiyorsa, arkadaşlarınızın yumurtalarını çalmaya çalışacağınız başka bir mod daha mevcut.
Kaynak: webtekno.com
Copperbell ve Dashing Dinos'a ücretsiz olarak sahip olabilmek için yapmanız gerekenler
- Burada bulunan bağlantıya tıklayın ve Copperbell'in kampanya sayfasına erişin. Burada bulunan bağlantı da sizi, Dashing Dinos'un kampanya sayfasına götürecek.
- "Login to add to your library" isimli bir buton göreceksiniz. Bu butona tıklayın.
- Indiegala hesabınız varsa bu hesaba giriş yapın. Eğer daha önce hesap oluşturmadıysanız kendinize yeni bir Indiegala hesabı oluşturun.
- Kampanya sayfalarına yeniden erişin.
- Yeniden "Add to your library" butonuna tıklayın ve birkaç saniye bekleyin. "Already owned. Go to library" ibaresini görünce bu butona tıklayın.
- Yönlendirildiğiniz sayfada "Showcase Library" isimli bir menünün olduğunu göreceksiniz. Bu menüye tıklayın.
- İlgili menüde Copperbell ve Dashing Dinos'un olduğunu göreceksiniz. Oyunların hemen sağ tarafında bulunan logoya tıklayın ve oyunu indirin.
Kaynak: webtekno.com
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