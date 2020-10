Electronic Arts'ın EA Access ile Origin'i birleştirdiği yeni servisi EA Play, 31 Ağustos'ta Steam üzerinden kullanıma sunuldu. Abonelik hizmeti gelir gelmez fiyatlarına zam yapılsa da kullanıcılar için fiyatları halen makul seviyede. Futbol severlerin en sevdiği oyunlardan FIFA 21 ise bugünden itibaren Steam üzerindeki EA Play aboneliğine eklendi.



Steam EA Play abonelerine FIFA 21 müjdesi!



Battlefield, Need for Speed, Titanfall, The Sims, Star Wars ve Mass Effect gibi büyük EA oyunlarını aylık ya da yıllık abonelik ile oynayabildiğiniz EA Play'e yeni oyunların geliyor. Henüz oyun kütüphanesi çok gelişmeyen EA Play, bugün Steam üzerinden yayınlanan bir duyuru ile futbol severleri sevindirecek.



Steam üzerinden 9 Kasım'da piyasaya çıkacak yeni nesil futbol oyunu FIFA 21 EA Play aboneleri için 10 saatliğine erişime açıldı.



Sunulan oyun süresinden sonra oyunun kalıcı olarak EA Play'e eklenip eklenmeyeceği henüz bilinmiyor ancak olumlu bir adım olarak kabul ediliyor. Çünkü FIFA 21'in Steam'de listelenen en ucuz versiyonu şu an 377 TL. Abonelik sisteminin gelmesi çoğu oyuncunun oyunu almak yerine aboneliğe yönelip daha çok oyuna erişme düşüncesinde olacağını gösteriyor.



FIFA 21 PC Sistem Gereksinimleri



Minimum:



– İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit



– İşlemci: Core i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz



– Bellek: 8 GB RAM



– Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB



– Depolama: 50 GB kullanılabilir alan



Önerilen:

– İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit– İşlemci: Intel i5-3550 @ 3.40 GHz / AMD FX 8150 @ 3.6 GHz– Bellek: 8 GB RAM– Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon R9 270X

– Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı



– Depolama: 50 GB kullanılabilir alan



KAYNAK: shiftdelete.net