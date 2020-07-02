Steam'den radikal karar: Kripto para ve NFT yasaklandı

Oyun geliştiricilerinden Steam'in kripto para yasağına tepki

Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım platformu Steam, Steamworks Belgeleri sayfasındaki Katılım Süreci bölümünü güncelledi. Mağazada oyun yayınlayacak geliştiricilere koyduğu kurallara, kripto para sektörüyle yakından ilgisi olanların tepkisini çekecek bir ekleme yaptı. Şirket artıkizin vermeyeceğini belirtti.Kurallar ve Yönergeler başlığı altında yer alan "Steam'de neleri yayınlamamalısınız?" kısmına yeni eklenen 13. maddede şirket kuralı şöyle açıkladı:Engadget'te yer alan habere göre, bu madde Steam'e 6 Ekim'de eklendi.Kripto para ticareti ve NFT ambargosunun açığa çıkmasının ardından Steam'e tepkiler gelmeye başladı. Kullanıcılara ödül olarak NFT hediye eden Age of Rust isimli oyunun geliştiricisi SpacePirate Games, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:Steam bize, blockchain tabanlı tüm oyunları platformdan kaldıracağını bildirdi. Biz Blockchain oyunları ve NFT'ler konusunda dürüst olduk. Ancak günün sonunda, Steam ile olan savaşımızı kaybettik. Age of Rust'ın kaldırılması hayal kırıklığına uğrattı. Daha büyük sorun ise, blockchain oyunlarının toplu halde kaldırılacağı gerçeği.Steam, kripto para maddesini kurallar sayfasına eklediSpacePirate açıklamasının devamında Steam'in bakış açısının, gerçek dünyada değere sahip öğelere izin vermemek üzerine kurulu olduğunu söyledi. Şirketin bu kararına saygı duyduğunu da ekleyen geliştiriciler, NFT'lerin ve blockchain tabanlı oyunların geleceğinin olduğuna inandığını dile getirdi. Daha fazla NFT üretmeye devam edeceklerinin altını çizen SpacePirate, başka oyun mağazalarına yöneleceklerini vurguladı.Steam'in kripto para yasağının bilançosu henüz bilinmiyor. Ancak mağazada "crypto" ve "NFT" kelimeleri aratıldığında 50'den fazla oyun çıkıyor. Tabii bunların hepsi yasaktan etkilenmeyecek. Sadece kripto para ticareti amacı taşıyanlar kaldırılacak. Örnek vermek gerekirse, kripto para madenciliği simülasyonu amacıyla geliştirilen bir oyun Steam'in ambargosundan muaf tutulacak.(Haber: shiftdelete.net)Fotoğraf: shiftdelete.net)