Steam Deck'e bulut özelliği geliyor!

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Valve, elde taşınabilir oyun cihazı Steam Deck için çalışmalarını sürdürüyor. Piyasaya çıkma tarihi yaklaştıkça cihaz ile ilgili bilgiler artmaya devam ediyor. Şirket, elde taşınabilir oyun cihazının yelpazesini genişletebilmek için şimdi de Dynamic Cloud Sync ile ortak hareket ediyor.



Bilgisayar ve Steam Deck arasında sorunsuz dosya aktarımı sağlanacak



Valve, yakında çıkacak Steam Deck cihazına yeni bir bulut özelliği eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kullanıcılarının taşınabilir oyun cihazı ile bilgisayarları arasında bağlantı kurmalarını sağlayabilmek için Dynamic Cloud Sync ile anlaştı. Böylece Steam Deck'te oyun oynayan kullanıcılar diledikleri zaman bilgisayarlarına geçiş yapıp kaldıkları yerden devam edebilecekler.



Valve, Steam Deck cihazına kazandırdığı özellik ile oynanan oyun kaldığı yerde Dynamic Cloud Sync aracılığı ile bulut sistemine kaydedecek. Sistemde kayıtlı kalan oyun, bu özellik ile kaldığı yerden bilgisayardan devam edebilecek. Konu ile ilgili olarak Steam, şu ifadelere yer verdi.



Steam Deck'i desteklemek için devam eden çalışmaların bir parçası olarak, Steam Cloud'a yeni bir Dynamic Cloud Senkronizasyonu özelliği ekledik. Bu özellik, oyuncuların Steam Deck'te oyundan çıkmak konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan oyunun Deck ve PC versiyonları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarını sağlar.Steam, Dinamik Bulut Senkronizasyonu ile, değiştirilmiş bütün oyun kaydı verilerini aygıt uyku moduna girmeden önce otomatik olarak yükler.



Steam Deck'in teknik özellikleri



Steam Deck'in Şubat ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Elde taşınabilir oyun cihazının işlemcisi AMD APU Zen 2 2,4 – 3,5 GHz olarak gelecek. Ekranı ise 1280×800 60 Hz Dokunmatik LCD ve AMD APU 8 RDN ekran kartı ile gelecek. cihaz 16 GB LPDDR5 RAM özelliklerine sahip olacak.



Valve cihazındaki oyun yelpazesini geliştirmek için geçtiğimiz aylarda da klasikleşmiş oyunlarını yeniden dizayn ederek kullanıma sunacak. Hedefleri doğrultusunda şirket, Counter-Strike: Global Offensive, Half-Life ve Dota 2'yi güncelleştirdi.



(Kaynak: shiftdelete.com)



