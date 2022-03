Steam'de Remote Play Together indirimi

7 Mart tarihine kadar devam edecek olan Steam Remote Play İndirimleri'nin konsepti birlikte oynanabilir yapımlar.Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte oynayabileceğiniz binlerce oyunu Remote Play Together İndirimi ve Canlı Yayın Etkinliği'nde keşfedin. 7 Mart TSİ 21:00'e kadar tasarruf edin. Bir oyun alın, oyunu başlatın ve oyun oturumu bağlantınızı istediğiniz kişiye gönderin. Gönderidiğiniz kişinin Steam hesabı olmasına bile gerek yok!8 saatlik canlı yayın maratonunda SirActionSlacks ve Pyrion Flax'e katılarak Remote Play Together'ı iş başında görün, hatta Steam, YouTube ve Twitch'te paylaşacağımız davet bağlantılarını kullanarak devam eden oyunlara katılın. Her şey olabilir! 3 Mart TSİ 18:00 – 4 Mart TSİ 02:00 arasında canlı yayına katılın.Steam'deki Remote Play Together özelliğine sahip oyunlarda bir bağlantı aracılığıyla istediğiniz herkesi oyununuza davet edebilirsiniz! En fazla dörde kadar oyuncuyla hemen eğlenmeye başlayabilirsiniz. Oynanacak oyuna ana makinedeki oyuncunun sahip olması ve yüklemesi yeterlidir. Diğer oyuncular Steam ya da Steam Link uygulaması aracılığıyla Steam Remote Play yayın teknolojisini kullanarak ana makineye bağlanabilirler. Herhangi bir hesaba gerek olmadan Windows, macOS, Linux, iOS veya Android cihazlardan oyuna bağlanabilirsiniz.Remote Play Together özellikli oyunlarınızdan birini başlatın veya hafta boyunca indirimde olacak bu özelliğe sahip yüzlerce oyun arasından istediklerinizi alın. Ardından arkadaş listenize giderek oyunun bağlantısını kopyalayın, istediğiniz herhangi birine istediğiniz şekilde gönderin.Arkadaşınız daveti aldığında hâlihazırda Steam masaüstü istemcisine veya Steam Link uygulamasına sahip değilse Steam Link'i kurması ve çalıştırması istenir. Ana bilgisayara bağlanacak kullanıcının bir USB oyun kontrolcüsüne sahip olması iyi olacaktır. Kontrolcüsü yok mu? Arkadaşınıza kendi klavye ve/veya farenizi kontrol etmesi için erişim verebilirsiniz. Telefon veya tabletten bağlanılıyorsa dokunmatik ekran da kullanılabilir.Steam Remote Play Together İndiriminde Öne Çıkan YapımlarThe Ascent – %40 indirimle 101.40TLDivinity Original Sin II: Definitive Edition – %60 indirimle 30TLHuman Fall Flat – %66 indirimle 14.28TLResident Evil 6 Complete – %80 indirimle 21TLWe Are Football – %50 indirimle 125TLMortal Kombat 11 – %80 indirimle 16.40TLMortal Kombat 11 Ultimate – %70 indirimle 30.60TLInjustice 2 – %85 indirimle 11.55TLThe Escapist 2 – %75 indirimle 15TLEnter the Gungeon – %50 indirimle 12TLEuro Truck Simulator 2 – %75 indirimle 9.75TLBeyond: Two Souls – %50 indirimle 35TLLego Batman Trilogy – %90 indirimle 7.75TL