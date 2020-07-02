Steam'de Remote Play Together indirimi
Steam içerisinde geçtiğimiz aylarda yapılan Kış İndirimleri'nde oldukça güzel indirimler yapılmıştı. Steam Kış İndirimleri'nden sonra Steam Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri yapılmış ve onda da oldukça güzel yapımların indirimleri kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi gözler Steam Remote Play İndirimleri'inde.
7 Mart tarihine kadar devam edecek olan Steam Remote Play İndirimleri'nin konsepti birlikte oynanabilir yapımlar.
Hafta Boyunca Tasarruf Edin
Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte oynayabileceğiniz binlerce oyunu Remote Play Together İndirimi ve Canlı Yayın Etkinliği'nde keşfedin. 7 Mart TSİ 21:00'e kadar tasarruf edin. Bir oyun alın, oyunu başlatın ve oyun oturumu bağlantınızı istediğiniz kişiye gönderin. Gönderidiğiniz kişinin Steam hesabı olmasına bile gerek yok!
3 Mart Perşembe Günü Slacks ve Flax'in Sunuculuğunu Yapacağı Canlı Yayınımıza Katılın
8 saatlik canlı yayın maratonunda SirActionSlacks ve Pyrion Flax'e katılarak Remote Play Together'ı iş başında görün, hatta Steam, YouTube ve Twitch'te paylaşacağımız davet bağlantılarını kullanarak devam eden oyunlara katılın. Her şey olabilir! 3 Mart TSİ 18:00 – 4 Mart TSİ 02:00 arasında canlı yayına katılın.
İstediğiniz Herkesi Çevrimiçi Oynamaya Davet Edin!
Steam'deki Remote Play Together özelliğine sahip oyunlarda bir bağlantı aracılığıyla istediğiniz herkesi oyununuza davet edebilirsiniz! En fazla dörde kadar oyuncuyla hemen eğlenmeye başlayabilirsiniz. Oynanacak oyuna ana makinedeki oyuncunun sahip olması ve yüklemesi yeterlidir. Diğer oyuncular Steam ya da Steam Link uygulaması aracılığıyla Steam Remote Play yayın teknolojisini kullanarak ana makineye bağlanabilirler. Herhangi bir hesaba gerek olmadan Windows, macOS, Linux, iOS veya Android cihazlardan oyuna bağlanabilirsiniz.
Remote Play Together özellikli oyunlarınızdan birini başlatın veya hafta boyunca indirimde olacak bu özelliğe sahip yüzlerce oyun arasından istediklerinizi alın. Ardından arkadaş listenize giderek oyunun bağlantısını kopyalayın, istediğiniz herhangi birine istediğiniz şekilde gönderin.
Arkadaşınız daveti aldığında hâlihazırda Steam masaüstü istemcisine veya Steam Link uygulamasına sahip değilse Steam Link'i kurması ve çalıştırması istenir. Ana bilgisayara bağlanacak kullanıcının bir USB oyun kontrolcüsüne sahip olması iyi olacaktır. Kontrolcüsü yok mu? Arkadaşınıza kendi klavye ve/veya farenizi kontrol etmesi için erişim verebilirsiniz. Telefon veya tabletten bağlanılıyorsa dokunmatik ekran da kullanılabilir.
Steam Remote Play Together İndiriminde Öne Çıkan Yapımlar
The Ascent – %40 indirimle 101.40TL
Divinity Original Sin II: Definitive Edition – %60 indirimle 30TL
Human Fall Flat – %66 indirimle 14.28TL
Resident Evil 6 Complete – %80 indirimle 21TL
We Are Football – %50 indirimle 125TL
Mortal Kombat 11 – %80 indirimle 16.40TL
Mortal Kombat 11 Ultimate – %70 indirimle 30.60TL
Injustice 2 – %85 indirimle 11.55TL
The Escapist 2 – %75 indirimle 15TL
Enter the Gungeon – %50 indirimle 12TL
Euro Truck Simulator 2 – %75 indirimle 9.75TL
Beyond: Two Souls – %50 indirimle 35TL
Lego Batman Trilogy – %90 indirimle 7.75TL
(Kaynak: esporlab.com)
Hafta Boyunca Tasarruf Edin
Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte oynayabileceğiniz binlerce oyunu Remote Play Together İndirimi ve Canlı Yayın Etkinliği'nde keşfedin. 7 Mart TSİ 21:00'e kadar tasarruf edin. Bir oyun alın, oyunu başlatın ve oyun oturumu bağlantınızı istediğiniz kişiye gönderin. Gönderidiğiniz kişinin Steam hesabı olmasına bile gerek yok!
3 Mart Perşembe Günü Slacks ve Flax'in Sunuculuğunu Yapacağı Canlı Yayınımıza Katılın
8 saatlik canlı yayın maratonunda SirActionSlacks ve Pyrion Flax'e katılarak Remote Play Together'ı iş başında görün, hatta Steam, YouTube ve Twitch'te paylaşacağımız davet bağlantılarını kullanarak devam eden oyunlara katılın. Her şey olabilir! 3 Mart TSİ 18:00 – 4 Mart TSİ 02:00 arasında canlı yayına katılın.
İstediğiniz Herkesi Çevrimiçi Oynamaya Davet Edin!
Steam'deki Remote Play Together özelliğine sahip oyunlarda bir bağlantı aracılığıyla istediğiniz herkesi oyununuza davet edebilirsiniz! En fazla dörde kadar oyuncuyla hemen eğlenmeye başlayabilirsiniz. Oynanacak oyuna ana makinedeki oyuncunun sahip olması ve yüklemesi yeterlidir. Diğer oyuncular Steam ya da Steam Link uygulaması aracılığıyla Steam Remote Play yayın teknolojisini kullanarak ana makineye bağlanabilirler. Herhangi bir hesaba gerek olmadan Windows, macOS, Linux, iOS veya Android cihazlardan oyuna bağlanabilirsiniz.
Remote Play Together özellikli oyunlarınızdan birini başlatın veya hafta boyunca indirimde olacak bu özelliğe sahip yüzlerce oyun arasından istediklerinizi alın. Ardından arkadaş listenize giderek oyunun bağlantısını kopyalayın, istediğiniz herhangi birine istediğiniz şekilde gönderin.
Arkadaşınız daveti aldığında hâlihazırda Steam masaüstü istemcisine veya Steam Link uygulamasına sahip değilse Steam Link'i kurması ve çalıştırması istenir. Ana bilgisayara bağlanacak kullanıcının bir USB oyun kontrolcüsüne sahip olması iyi olacaktır. Kontrolcüsü yok mu? Arkadaşınıza kendi klavye ve/veya farenizi kontrol etmesi için erişim verebilirsiniz. Telefon veya tabletten bağlanılıyorsa dokunmatik ekran da kullanılabilir.
Steam Remote Play Together İndiriminde Öne Çıkan Yapımlar
The Ascent – %40 indirimle 101.40TL
Divinity Original Sin II: Definitive Edition – %60 indirimle 30TL
Human Fall Flat – %66 indirimle 14.28TL
Resident Evil 6 Complete – %80 indirimle 21TL
We Are Football – %50 indirimle 125TL
Mortal Kombat 11 – %80 indirimle 16.40TL
Mortal Kombat 11 Ultimate – %70 indirimle 30.60TL
Injustice 2 – %85 indirimle 11.55TL
The Escapist 2 – %75 indirimle 15TL
Enter the Gungeon – %50 indirimle 12TL
Euro Truck Simulator 2 – %75 indirimle 9.75TL
Beyond: Two Souls – %50 indirimle 35TL
Lego Batman Trilogy – %90 indirimle 7.75TL
(Kaynak: esporlab.com)
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