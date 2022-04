Steam'de büyük fırsat: Oyunlarda yüzde 80'e varan indirim!

Ülkemizde döviz kuru gibi çeşitli nedenlerden dolayı artan oyun fiyatları, kullanıcıları dijital mağazalardan gelen indirim haberlerine itti. Bu platformlardan Steam, geçtiğimiz saatlerde yaptığı duyuruda oyuncuları fazlasıyla memnun edecek yeni bir indirim kampanyası düzenlediğini duyurdu. İşte ayrıntılar



Xbox oyunları Steam'de yüzde 80'e varan indirimle satışta



Steam, 7 ila 15 Nisan tarihleri arasında Xbox Game Studios Yayıncı İndirimi kapsamında Xbox oyunlarının indirime girdiğini duyurdu. Bu doğrultuda Xbox oyunları, yüzde 80'e varan indirimlerle satışta.



Tabii en çok merak edilen sorulardan biri de hangi oyunların ne kadar indirimle satıldığı yönünde. Steam, kampanya süresince en az yüzde 10 en fazla yüzde 80 indirimlerle oyun, DLC ve beş oyunlu özel paketleri kullanıcıların beğenisine sundu.



Steam Xbox Game Studios Yayıncı İndirimi sayfasına buradan giderek tüm indirimli oyunları görebilirsiniz.



İşte kampanya süresince indirimle satılacak oyunlardan bazıları;



Forza Horizon 5 (yüzde 15) – 254,15 TL

Age of Empires IV (yüzde 10) – 269,10 TL

Halo Infinite (Campaign) (yüzde 20) – 239,20 TL

Minecraft Dungeons Ultimate Edition (yüzde 25) – 201,75 TL

Psychonauts 2 (yüzde 40) – 55,20 TL

Halo Infinite – Oynaması ücretsiz

Xbox Game Studios Classics 1 beş oyunlu özel paket (yüzde 80) – 25,80 TL

Xbox Game Studios Classics 2 beş oyunlu özel paket (yüzde 80) – 27,40 TL

Sea of Thieves (yüzde 50) – 30,50 TL

Halo: The Master Chief Collection (yüzde 75) – 24,60 TL

State of Decay 2: Juggernaut Edition (yüzde 50)- 34,50 TL



