Steam Cadılar Bayramı indirimleri başladı. Steam ve Epic Games Store gibi bir çok platform belirli aralıklarla oyunculara büyük indirimler sunuyor. Normalde fiyatı yüksek olan oyunlar bu indirimler sayesinde daha uygun fiyatlara düşebiliyor.



Steam Cadılar Bayramı indirimleri



Bu indirimlerde güzel oyunlar oyunculara sunulmuş durumda. İşte göze çarpan oyunlar şu şekilde:



Hunt: Showdown



Hunt: Showdown, Crytek'in elinden çıkma bir oyun. Oyun ağır PvE unsurları içeriyor. Hunt: Showdown, rekabetçi FPP tarzında bir oyundur. Oyun ne kadar PvE unsurlarına sahip olsa da aslında oyun diğer oyuncuların birbirleri ile mücadele etmesine dayanır.



Alien: Isolation



Alien: Isolation, ilk çıktığında bir çok korku oyununu geride bırakmıştı. İşlediği tema yapısıyla insanı sürekli geren ve psikolojik olarak oyuncuyu baskılayan bir oyundur. Ayrıca oyundaki Alien'in yapay zekası diğer düşmanların yapay zekasına benzemiyor. Alien sizin hareketlerinizi ve tepkilerinizi öğrenip ona göre bir davranış sergiliyor. Örneğin, sürekli dolapların içine saklanırsanız bir süre sonra ilk baktığı yerler o dolapların içi oluyor.



Don't Starve Together



Don't Starve Together, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz craft tabanlı hayatta kalma oyunu. Oyunda dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden birisi de karakterinizi mental sağlığı. Eğer arkadaşlarınızla birlikte hayatta kalma oyunu arıyorsanız Don't Starve Together aradığınız türden bir oyun.



Dead by Daylight



Dead by Daylight, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir korku oyunu. 4 vs 1 yapısında bir mücadele içeren oyunda, 1 oyuncu diğer 4 oyuncunun bölgeden kaçmasını engelliyor. Seçilen 1 oyuncu kötü karakteri oynayıp diğer oyuncuları durdurmaya çalışıyor.



Subnautica



Subnautica, diğer hayatta kalma oyunlarından biraz farklı, çünkü bu oyunda suyun altında bir yaşam mücadelesi veriyorsunuz. İçinde senaryo da barındıran oyun tek kişilik mod barındırıyor. Yüzeyinin çoğunluğu sudan oluşan bir gezegene geminiz düşüyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oldukça eğlenceli olan oyunda su altında üs inşa edebiliyorsunuz. Balıklarla haşır neşir olup onlar sayesinde yiyecek kaynaklarına sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca su altı araçları da bulunuyor, bu su altı araçları ile derin sulara dalabiliyorsunuz. Derin sularda sizleri büyük tehlikeler de bekliyor.



Vampyr



1918 Londra'sında oyuna bir vampir olarak başlıyorsunuz. Sizi bu hale kimin getirdiğini bulmak için uğraşıp aynı zamanda ilerledikçe gelişiyorsunuz. Geliştikçe yeni yetenekler ve silahlar elde edebiliyorsunuz.



Kaynak: shiftdelete