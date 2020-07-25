Steak tartar tarifi, Masterchef steak tartar yapılışı

Hangi şekillerde steak tartar yapılır TV8'in sevilen programı Masterchef'de ortaya çıktı. Yarışmacılardan steak tartar yapılması istendi ve pişirmeden yapılan bu et yemeğinin nasıl olduğu belli oldu. Yarışmacıların bu yemek ile ilgili deneyimi oldu mu veya yapmayı başardılar mı bir çok yarışma programını izleyen tarafından değerlendirildi.Steak tartar nasıl yapılır? Steak tartar tarifi çok fazla merak edildi ve haberimizde bulabilirsiniz...Malzemeler400 gr bonfile1 yemek kaşığı isot1 çay kaşığı tuz3 yemek kaşığı zeytinyağı2 adet yeşil biber2 adet kırmızı kapya biberi1 yemek kaşığı nar ekşisi1 yarım misket limonu2 dal taze biberiye5 adet baget ekmeği1 yarım demet maydanozKasabınızdan bonfileyi tamamen sinirleri ayıklanmış şekilde hazırlamasını isteyin.Steak tartar çiğ servis edilen bir ettir. Bonfilede sinir ve kas yapısı olmadığı için bakterinin minimum seviyede veya olmadığı tek ettir de diyebiliriz.Tüm malzemeleri doğrayıp kenara alın servis etmeden önce hepsini bonfile parçaları ile karıştırıp servis edeceğiz.Eti brunoise dediğimiz en küçük biçimde yani faredişi şeklinde doğrayıp ve dolapta dinlendirin.Küçük doğramak çok önemli çünkü ne kadar küçük doğranırsa malzemelerle o kadar güzel karışacaktır.Aynı şekilde biberleri ve maydanozları da kıyın.Ekmeklerin iki tarafını da tavada kızartın.Servis ederken tüm baharatları, diğer malzemeleri ve eti güzelce karıştırın. Ardından ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirip servis edin.Dilerseniz servis ederken yanına nar ekşisi ve hardal gibi baharatlı asitli tatları dip sos olarak ekleyebilirsiniz.Kasabınızdan bonfileyi tamamen sinirleri ayıklanmış şekilde hazırlamasını isteyin.Steak tartar çiğ servis edilen bir ettir. Bonfilede sinir ve kas yapısı olmadığı için bakterinin minimum seviyede veya olmadığı tek ettir de diyebiliriz.Tüm malzemeleri doğrayıp kenara alın servis etmeden önce hepsini bonfile parçaları ile karıştırıp servis edeceğiz.Eti brunoise dediğimiz en küçük biçimde yani faredişi şeklinde doğrayıp ve dolapta dinlendirin.Küçük doğramak çok önemli çünkü ne kadar küçük doğranırsa malzemelerle o kadar güzel karışacaktır.Aynı şekilde biberleri ve maydanozları da kıyın.Ekmeklerin iki tarafını da tavada kızartın.Servis ederken tüm baharatları, diğer malzemeleri ve eti güzelce karıştırın. Ardından ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirip servis edin.Dilerseniz servis ederken yanına nar ekşisi ve hardal gibi baharatlı asitli tatları dip sos olarak ekleyebilirsiniz.Maydanozları ve arpacık soğanları ince ince kıyın.Yumurtanın sarısını patlatmadan bir kenara ayırıp beyazını diğer malzemelerle karıştırın.Kıymayı da ekleyin ve köfte yoğurur gibi iyice yoğurun.Servis tabağına yerleştirdiğiniz steak tartare'ın üzerine yumurtanın sarısını yerleştirin.Kızarmış ekmek ve salatayla servis edin. Afiyet olsun!