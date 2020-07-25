Steak tartar tarifi, Masterchef steak tartar yapılışı

Steak tartar evinizde yapabilmek için en güzel tarifin hangisi olduğunu bilmek gerekiyor. Masterchef Türkiye steak tartar tarifi izleyenler arasında merak konusu oldu. Steak tartar yapılmasını yarışmacılardan yapılmasını isteyen jürinin isteği yerine geldi ve en güzel steak tartar yapan yarışmacını final elemesine kalacağı belirtildi. Steak tartar nedir? Steak tartar nasıl yapılır? Steak tartar yapımı, stak tartar tarif detayları haberimizde.
Hangi şekillerde steak tartar yapılır TV8'in sevilen programı Masterchef'de ortaya çıktı. Yarışmacılardan steak tartar yapılması istendi ve pişirmeden yapılan bu et yemeğinin nasıl olduğu belli oldu. Yarışmacıların bu yemek ile ilgili deneyimi oldu mu veya yapmayı başardılar mı bir çok yarışma programını izleyen tarafından değerlendirildi.
Steak tartar nasıl yapılır? Steak tartar tarifi çok fazla merak edildi ve haberimizde bulabilirsiniz...
STEAK TARTAR TARİFİ
Malzemeler
400 gr bonfile 1 yemek kaşığı isot 1 çay kaşığı tuz 3 yemek kaşığı zeytinyağı 2 adet yeşil biber 2 adet kırmızı kapya biberi 1 yemek kaşığı nar ekşisi 1 yarım misket limonu 2 dal taze biberiye 5 adet baget ekmeği 1 yarım demet maydanoz
STEAK TARTAR NASIL YAPILIR?
Kasabınızdan bonfileyi tamamen sinirleri ayıklanmış şekilde hazırlamasını isteyin.
Steak tartar çiğ servis edilen bir ettir. Bonfilede sinir ve kas yapısı olmadığı için bakterinin minimum seviyede veya olmadığı tek ettir de diyebiliriz.
Tüm malzemeleri doğrayıp kenara alın servis etmeden önce hepsini bonfile parçaları ile karıştırıp servis edeceğiz.
Eti brunoise dediğimiz en küçük biçimde yani faredişi şeklinde doğrayıp ve dolapta dinlendirin.Küçük doğramak çok önemli çünkü ne kadar küçük doğranırsa malzemelerle o kadar güzel karışacaktır.
Aynı şekilde biberleri ve maydanozları da kıyın.
Ekmeklerin iki tarafını da tavada kızartın.
Servis ederken tüm baharatları, diğer malzemeleri ve eti güzelce karıştırın. Ardından ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirip servis edin.
Dilerseniz servis ederken yanına nar ekşisi ve hardal gibi baharatlı asitli tatları dip sos olarak ekleyebilirsiniz.
Kasabınızdan bonfileyi tamamen sinirleri ayıklanmış şekilde hazırlamasını isteyin.
Steak tartar çiğ servis edilen bir ettir. Bonfilede sinir ve kas yapısı olmadığı için bakterinin minimum seviyede veya olmadığı tek ettir de diyebiliriz.
Tüm malzemeleri doğrayıp kenara alın servis etmeden önce hepsini bonfile parçaları ile karıştırıp servis edeceğiz.
Eti brunoise dediğimiz en küçük biçimde yani faredişi şeklinde doğrayıp ve dolapta dinlendirin.Küçük doğramak çok önemli çünkü ne kadar küçük doğranırsa malzemelerle o kadar güzel karışacaktır.
Aynı şekilde biberleri ve maydanozları da kıyın.
Ekmeklerin iki tarafını da tavada kızartın.
Servis ederken tüm baharatları, diğer malzemeleri ve eti güzelce karıştırın. Ardından ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirip servis edin.
Dilerseniz servis ederken yanına nar ekşisi ve hardal gibi baharatlı asitli tatları dip sos olarak ekleyebilirsiniz.
STEAK TARTAR NASIL YAPILIR? VİDEO İZLE
STEAK TARTAR HAZIRLANIŞI
Maydanozları ve arpacık soğanları ince ince kıyın.
Yumurtanın sarısını patlatmadan bir kenara ayırıp beyazını diğer malzemelerle karıştırın.
Kıymayı da ekleyin ve köfte yoğurur gibi iyice yoğurun.
Servis tabağına yerleştirdiğiniz steak tartare'ın üzerine yumurtanın sarısını yerleştirin.
Kızarmış ekmek ve salatayla servis edin. Afiyet olsun!