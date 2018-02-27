Statlarda yeni dönem başlıyor!

Son yıllarda ülkenin dört bir yanında inşa edilen modern statlarla dikkat çeken spor genel müdürlüğünün statların seyirci düzeni konusunda da yeni bir çalışması içinde olduğu ortaya çıktı.Genel müdürlüğün Liverpool, Celtic ve Dortmund gibi ünlü kulüplerin öncülük ettiği ve avrupada giderek yayılan kale arkalarında ayakta seyirci düzenini uygulama konusunda planlama yaptığı, stat inşası devam eden bazı kulüplerin de bu konuda Ankara'dan talepte bulunduğu belirtildi.Spor Genel Müdür Yardımcısı de Dursun Türk, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından uygulanan, seyirci kapasitesini iki katına artırabilecek ve tribünleri daha güvenli hale getirecek olan ayakta seyirci düzeni konusunda ön çalışma yaptıklarını duyurdu.Kale arkalarında ayakda seyirci düzenine geçilen yerlerde kolayca açılabilen koltuklar sayesinde tribünler UEFA standartlarına uygun hale gelebilecek. Bu sisteme geçilen stad tribünler kolayca açılan koltuklar sayesinde anında oturma düzenine entegre olabilecek.