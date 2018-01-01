StarLadder i-League'de beklenmedik final
StarLadder i-League Sezon 4 finali Mousesports - Na'Vi karşılaşmasına sahne olacak!
Cloud9, SK Gaming, FaZe Clan, G2 Esports... Hiçbiri StarLadder i-League Sezon 4'te finale ulaşmayı başaramadı ancak iki beklenmedik takım, mousesports ve Na'Vi yarın büyük finalde kozlarını paylaşacak. Büyük finale adını yazdıran ilk ekip, Liquid'i 2-1 ile geçen mousesports olmuştu. İkinci yarı finalde ise Na'Vi, turnuvanın favorilerinden FaZe'i yine 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.
Oleksandr "s1mple" Kostyliev ve arkadaşlarının sürprize imza attığı maç, kendi seçimleri Inferno'da başladı. İlk yarısı başa baş giden haritada devre arası skoru 8-7 FaZe lehineydi. İkinci yarıya T olarak başlayan FaZe, pistol raundunu kazansa da Na'Vi'nin inatçı savunmasına takıldı ve 24. raunt sonunda skor 13-11 Na'Vi lehine şekillendi. Ancak FaZe Clan, neden favori gösterildiğini kanıtlar biçimde kalan rauntların hepsini kazanarak Inferno'dan 16-13'lük galibiyetle ayrıldı.
Herkes FaZe'in, kendi seçimleri olan Overpass'te maçı kapatacağını düşünürken Ioann "Edward" Sukhariev - Egor "flamie" Vasilyev ikilisi sahne aldı. Na'Vi'nin tecrübeli ikilisi takımlarını önce 10-5'lik devre arası üstünlüğüne, sonrasındaysa 16-7'lik harita galibiyetine taşıyarak seride durumu dengeledi.
Maçın son haritası Train'e FaZe hızlı başladı. 4-1'lik erken avantaj, FaZe'in CT oynadığı da göz önünde bulundurulursa Finn "karrigan" Andersen'in takımı için iyiye işaret olarak değerlendirilebilirdi. Ancak beşinci raunttan itibaren Na'Vi üst üste sekiz raunt kazanarak bir adna 9-4 öne geçti. İlk yarının sonuna kadar FaZe'in tek yapabildiği, skoru daha kabul edilebilir olan 9-6'ya çekmek oldu. İkinci yarıda bırakın FaZe geri dönüşünü, maç dengede bile geçmedi. Üst üste rauntlarla rakibini haritadan silen Na'Vi, 16-7 ile Train'i hanesine yazdırırken 2-1'lik yarı final skoruyla büyük finalde mousesports'un rakibi oldu.
Yazar: Ali "Maxxie" Or - @MaxxieCSGO
Oleksandr "s1mple" Kostyliev ve arkadaşlarının sürprize imza attığı maç, kendi seçimleri Inferno'da başladı. İlk yarısı başa baş giden haritada devre arası skoru 8-7 FaZe lehineydi. İkinci yarıya T olarak başlayan FaZe, pistol raundunu kazansa da Na'Vi'nin inatçı savunmasına takıldı ve 24. raunt sonunda skor 13-11 Na'Vi lehine şekillendi. Ancak FaZe Clan, neden favori gösterildiğini kanıtlar biçimde kalan rauntların hepsini kazanarak Inferno'dan 16-13'lük galibiyetle ayrıldı.
Herkes FaZe'in, kendi seçimleri olan Overpass'te maçı kapatacağını düşünürken Ioann "Edward" Sukhariev - Egor "flamie" Vasilyev ikilisi sahne aldı. Na'Vi'nin tecrübeli ikilisi takımlarını önce 10-5'lik devre arası üstünlüğüne, sonrasındaysa 16-7'lik harita galibiyetine taşıyarak seride durumu dengeledi.
Maçın son haritası Train'e FaZe hızlı başladı. 4-1'lik erken avantaj, FaZe'in CT oynadığı da göz önünde bulundurulursa Finn "karrigan" Andersen'in takımı için iyiye işaret olarak değerlendirilebilirdi. Ancak beşinci raunttan itibaren Na'Vi üst üste sekiz raunt kazanarak bir adna 9-4 öne geçti. İlk yarının sonuna kadar FaZe'in tek yapabildiği, skoru daha kabul edilebilir olan 9-6'ya çekmek oldu. İkinci yarıda bırakın FaZe geri dönüşünü, maç dengede bile geçmedi. Üst üste rauntlarla rakibini haritadan silen Na'Vi, 16-7 ile Train'i hanesine yazdırırken 2-1'lik yarı final skoruyla büyük finalde mousesports'un rakibi oldu.
Yazar: Ali "Maxxie" Or - @MaxxieCSGO
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