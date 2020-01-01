Starks, LeBron'u değil Jordan'ı seçti!

Eski NBA oyuncusu John Starks, varsayımsal bir Draft'ta, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James yerine Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı seçeceğini söyledi.



Jordan'a karşı oynamış olan eski New York Knicks guardı, GOAT (Tarihin en iyisi) tartışmaları konusunda görüşlerini dile getirerek, oyun tarzlarındaki ve oynadıkları dönemlerdeki farklılıkları göz önüne alındığında LeBron ve Jordan'ı karşılaştırmanın zor olduğunu açıkladı:



"Bence ikisini karşılaştıramazsınız, çünkü tamamen farklı iki oyuncu. LeBron 2.03 boyunda ve 120 kilo civarı. İnsanların da dediği gibi, kendisi daha çok bir Magic Johnson gibi, ama daha atletik versiyonu. Michael, temelde bir katil gibi. Enerjisi ve atletik yapısı, onu bu denli özel kılan şey ve insanlara da şunu söylerim, muhtemelen sahadaki en dengeli atletlerden de biriydi."



LeBron ile Jordan arasında kimi seçeceği sorulduğunda, cevap Starks için oldukça açıktı:



"Şüphesiz, Michael. Her zaman derim ki, hayatınız buna bağlı olsaydı ve son şutu ona ya da LeBron'a verseydiniz, kimin atmasını isterdiniz? İnsanların çoğu Michael diyor, ben de öyle ifade edeceğim."



