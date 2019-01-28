Star'daki Kardeş Çocukları dizisi oyuncuları kimler? Kardeş Çocukları dizisinin konusu nedir?

Kardeş Çocukları dizisinin ilk bölümü beğeni topladı ve sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Peki Kardeş Çocukları oyuncu kadrosunda kimler var? İşte STAR TV'de yayına başlayan birbirinden önemli isimlerin yer aldığı projeden tüm detaylarla sizlerleyiz..YILDIRIM SANER- MEHMET ASLANTUĞYıllar önce bir gençlik hatasıyla, eti tırnaktan ayırmış, kardeşi kardeşe düşman etmiş, Ümran'ın hatırasını kalbinde kapanmayan bir sızı olarak taşırken, arkasında bıraktığı enkazdan habersizdir. Yıllar sonra, düşman kız kardeşlerin hayatına yeniden girdiğinde, sadece aşk ve pişmanlıkla değil, kendisinden saklanan büyük sırla da sınanacaktır.ÜMRAN ÇETİN- AYÇA BİNGÖLAile içi şiddetin her türlüsünü görmüş, kendini bütün kalbiyle kızına adamış güçlü bir annedir Ümran. Elini kolunu bağlayan sırrıyla, kızı uğruna evlenmek zorunda kaldığı Cemal'in akıl almaz zalimliği, Ümran'ın yolunu yıllardır düşman olduğu kız kardeşine ve acısını bir ömür bağrına bastığı, ölümsüz ihanete çıkarır.HAYAT ÇETİN- AFRA SARAÇOĞLUAdı gibi hayat dolu bir genç kızken, babası tarafından kapatıldığı kömürlükte 1 yıl boyunca mahsur tutulur ve adını gazetelerin üçüncü sayfasına yazdırır. Kurtulup annesine kavuşma hayalleri kurarken, kendini İstanbul cemiyetinin seçkin ismi Umay Karay'ın yeğeni olarak bulur. Teyzesinin pırıltılı dünyasında, gerçek ve yalanın birbirine karıştığı yepyeni bir hayata adım atar.VOLKAN DEMİR- FURKAN ANDIÇRefik'in maddi manevi tüm desteğini arkasına alarak, hayatını hiç bitmeyen bir partide gibi yaşayan Volkan'ın renkli hayat tarzı; içinde sakladığı karanlıktan korkan küçük bir çocuğun yüzüne taktığı, şeytan tüyü maskesidir sadece. Hayal'in rüyalarını süsleyen Volkan'ın maskesini Hayat'ın aşkı düşürecektir.UMAY KARAY- NUR FETTAHOĞLUKaderine çocuk yaşta meydan okumuş, doğduğu hayatı arkasına bakmadan terk edip, kendine bambaşka bir hayat kurmuştur. Güzellik ve cesaretten aldığı gücü, genç yaşta yaptığı ''başarılı'' bir evlilikle taçlandırıp; kendini pırıltılı bir marka haline getirmişken, geçmişini yıllar sonra kanlı canlı karşısında bulmak Umay Karay için, marka değerinin düşmesinden başka bir şey değildir.HAYAL KARAY - ALARA TURANVarlığını bile bilmediği kuzeni Hayat'a kavuşması, Hayal'i kökten değiştirecek.Ümran ve biricik kızı Hayat, adını kömür karasından alan Karalılar köyünde yaşayan sıradan bir anne kızdır. Derme çatma yuvalarına sığdırdıkları küçük mutlulukları, ailenin hastalıklı bir ruha sahip reisi Cemal'in gölgesindedir. Ümran, kızını kocasının eziyetlerinden korumak için kanatlarının arasından ayırmaz ama kolu kanadı geçmişten gelen ölümsüz bir sırla kırıktır. Hiçbir sır tek kişilik değildir. Ümran'ın hayatına damga vuran sırrın bir ucu, sıra dışı kimliğiyle adını dünyaya duyurmuş başarılı kalp cerrahı Yıldırım Saner'e, diğer ucu ise İstanbul cemiyetinin iddialı ''sosyetik güzeli'' Umay Karay'a çıkar. Kendini baştan yaratmış, güçlü evliliğiyle, geçmişini bir kalemde silip atmış olan Umay, soyadını alıp sınıf atladığı güçlü kocası Reşat ve kızları Hayal'le hayallerindeki hayatı yaşar. Taa ki; Ümran ve Hayat'ın bütün Türkiye'nin gözü önünde yaşadıkları trajediye kadar. Tüm gözleri, ülkenin küçük köyü Karalılar'a çeviren dehşetle birlikte, hem bambaşka hayatlar yaşayan anneler ve kızlarının hem de hayatının en büyük gerçeğinden habersiz yıllar sonra doğduğu topraklara ayak basan Yıldırım'ın dünyası değişmek üzeredir.